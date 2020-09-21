ГОРДОН
 
 
Интересное

Вода. Польза и вред для человека

Для того, чтобы вода приносила пользу, нужно знать, когда, в каком виде и количестве ее пить. А также важно помнить, что даже обычная вода может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вода жизненно необходима человеку, но в некоторых случаях может нанести организму вред
Вода жизненно необходима человеку, но в некоторых случаях может нанести организму вред
Фото: depositphotos.com

18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. Он был учрежден по инициативе американского Фонда чистой воды. В этот день проводятся как проверки качества воды в водоемах, так и питьевой воды в населенных пунктах.

Вода необходима для жизнедеятельности всех систем человеческого организма. Ее дефицит может привести даже к летальному исходу.

Пить ее следует сразу после пробуждения, чтобы включить кишечник и способствовать его очищению, вывести из организма шлаки и токсины, а также на протяжении дня. Это обязательно отразится как на улучшении самочувствия, так и на внешнем виде. Кожа при правильном соблюдении питьевого режима станет более эластичной и гладкой. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Не рекомендуется пить во время еды, поскольку это усложнит переваривание пищи. В случае, если вам предстоит перекус сухим пайком, нужно добавить воду в виде овощей или фруктов. Недостаток воды повышает кислотность желудочного сока, что провоцирует изжогу. 

Если вы испытываете чувство голода, выпейте сначала стакан воды. А через полчаса сделайте перекус. Организм может воспринимать чувство жажды как голод. Вероятно, после восполнения водного баланса, вы съедите меньше и наверняка сможете избежать переедания.

При занятиях спортом необходимо регулярно пить воду, поскольку большой процент влаги уходит вместе с потом. Вода также нужна для выработки жидкости, защищающей суставы от разрушения, особенно при повышенных физических нагрузках.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Стакан воды способен облегчить состояние в случае головной боли. Также вода может снизить эмоциональный накал при стрессах и нервном перенапряжении; помогает улучшить память и разжижает кровь. Это нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

Для того, чтобы вода принесла пользу, она должна быть очищенной от вредных микроорганизмов и не содержать примесей опасных элементов – например, тяжелых металлов.

Следует помнить, что норма воды для человека в сутки составляет 2–2,5 литра. Чрезмерное ее потребление может приводить к отечности. Нельзя пить ледяную воду, поскольку она способна вызвать разрыв сосудов и кровоизлияние, а также накопление солей в суставах.

Кипяток также вреден для организма. Он может вызвать ожог слизистых ротовой полости и желудка и вреден для поджелудочной железы.

Не стоит употреблять воду, доведенную до кипения несколько раз: она имеет измененную структуру молекул и не приносит никакой пользы. 

Теги: здоровье, вода, интересное
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное
  "200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное G
Елена КРАВЧЕНКО
  Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров
  Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров G
Елена ПОСКАННАЯ
Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова?
Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова? G
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
Кекелия рассказала, кто присматривает за ее четырехмесячным сыном на съемочной площадке
Кекелия рассказала, кто присматривает за ее четырехмесячным сыном на съемочной площадке
  "911". Леди Гага выпустила клип. Видео
  "911". Леди Гага выпустила клип. Видео
Мать Маска показала фото со свадьбы его младшего брата
Мать Маска показала фото со свадьбы его младшего брата
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
"Как "Киндер-сюрприз". Tarabarova показала голый живот на позднем сроке беременности
"Как "Киндер-сюрприз". Tarabarova показала голый живот на позднем сроке беременности
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки
Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки
"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины
"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS