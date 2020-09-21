Вода. Польза и вред для человека

Для того, чтобы вода приносила пользу, нужно знать, когда, в каком виде и количестве ее пить. А также важно помнить, что даже обычная вода может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Вода жизненно необходима человеку, но в некоторых случаях может нанести организму вред Фото: depositphotos.com

18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. Он был учрежден по инициативе американского Фонда чистой воды. В этот день проводятся как проверки качества воды в водоемах, так и питьевой воды в населенных пунктах.

Вода необходима для жизнедеятельности всех систем человеческого организма. Ее дефицит может привести даже к летальному исходу.

Пить ее следует сразу после пробуждения, чтобы включить кишечник и способствовать его очищению, вывести из организма шлаки и токсины, а также на протяжении дня. Это обязательно отразится как на улучшении самочувствия, так и на внешнем виде. Кожа при правильном соблюдении питьевого режима станет более эластичной и гладкой.

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Не рекомендуется пить во время еды, поскольку это усложнит переваривание пищи. В случае, если вам предстоит перекус сухим пайком, нужно добавить воду в виде овощей или фруктов. Недостаток воды повышает кислотность желудочного сока, что провоцирует изжогу.

Если вы испытываете чувство голода, выпейте сначала стакан воды. А через полчаса сделайте перекус. Организм может воспринимать чувство жажды как голод. Вероятно, после восполнения водного баланса, вы съедите меньше и наверняка сможете избежать переедания.

При занятиях спортом необходимо регулярно пить воду, поскольку большой процент влаги уходит вместе с потом. Вода также нужна для выработки жидкости, защищающей суставы от разрушения, особенно при повышенных физических нагрузках.

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Стакан воды способен облегчить состояние в случае головной боли. Также вода может снизить эмоциональный накал при стрессах и нервном перенапряжении; помогает улучшить память и разжижает кровь. Это нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

Для того, чтобы вода принесла пользу, она должна быть очищенной от вредных микроорганизмов и не содержать примесей опасных элементов – например, тяжелых металлов.

Следует помнить, что норма воды для человека в сутки составляет 2–2,5 литра. Чрезмерное ее потребление может приводить к отечности. Нельзя пить ледяную воду, поскольку она способна вызвать разрыв сосудов и кровоизлияние, а также накопление солей в суставах.

Кипяток также вреден для организма. Он может вызвать ожог слизистых ротовой полости и желудка и вреден для поджелудочной железы.

Не стоит употреблять воду, доведенную до кипения несколько раз: она имеет измененную структуру молекул и не приносит никакой пользы.