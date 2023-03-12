72 девственницы Путина, золотой унитаз Кабаевой, Шойгу босиком погонят на фронт. Интервью Бацман с Пионтковским. Видео

В интервью Пионтковский говорил о:
- расследовании о богатствах президента РФ Владимира Путина: "Никакие 72 девственницы в раю ему не нужны. Ему хватает [гимнастки Алины] Кабаевой на золотом унитазе";
- прогнозах окончания войны и самом слабом месте российской обороны;
- том, чего боится Запад и получит ли главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный все оружие, которое просил у Запада;
- том, решится ли президент РФ Владимир Путин применить ядерное оружие;
- том, почему российские генералы "потащили на крыши зданий в Москве ПВО";
- конфликте создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны РФ Сергея Шойгу;
- шансах Дональда Трампа стать кандидатом в президенты США: "Трамп, конечно, нагадит республиканцам – выдвинется на выборы кандидатом от третьей партии";
- том, на кого из республиканцев сделает ставку Москва;
- том, откуда в речах выросшего в ЮАР владельца Twitter Илона Маска появились нарративы об ошибке Никиты Хрущева и водоснабжении Крыма: "Эти тексты, написаны Кремлем";
- том, как разрешится вопрос с иранской ядерной программой;
- военной помощи Ирана для России и многом другом.
Пионтковский родился в 1940 году в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Пионтковский – ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН, автор более 100 научных статей и нескольких монографий.
С конца 1990-х годов занимается политической журналистикой, сотрудничает со многими российскими СМИ, выступает как комментатор в телеэфирах.
Пионтковский – член Американского математического общества и член международного ПЕН-клуба.
Последовательно выступает с критикой Путина, ему приписывают авторство термина "путинизм".
В 2016 году Генпрокуратура РФ обнаружила признаки якобы экстремизма в статье Пионтковского, в которой он рассуждал о будущем Чечни в составе РФ, после чего публицист уехал из России.