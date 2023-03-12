72 девственницы Путина, золотой унитаз Кабаевой, Шойгу босиком погонят на фронт. Интервью Бацман с Пионтковским. Видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube

В интервью Пионтковский говорил о:

расследовании о богатствах президента РФ Владимира Путина: "Никакие 72 девственницы в раю ему не нужны. Ему хватает [гимнастки Алины ] Кабаевой на золотом унитазе";

Кабаевой на золотом унитазе"; прогнозах окончания войны и самом слабом месте российской обороны;

том, чего боится Запад и получит ли главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный все оружие, которое просил у Запада;

том, решится ли президент РФ Владимир Путин применить ядерное оружие;

том, почему российские генералы "потащили на крыши зданий в Москве ПВО";

конфликте создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны РФ Сергея Шойгу;

шансах Дональда Трампа стать кандидатом в президенты США: "Трамп, конечно, нагадит республиканцам – выдвинется на выборы кандидатом от третьей партии";

том, на кого из республиканцев сделает ставку Москва;

том, откуда в речах выросшего в ЮАР владельца Twitter Илона Маска появились нарративы об ошибке Никиты Хрущева и водоснабжении Крыма: "Эти тексты, написаны Кремлем";

том, как разрешится вопрос с иранской ядерной программой;

военной помощи Ирана для России и многом другом.

Пионтковский родился в 1940 году в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Пионтковский – ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН, автор более 100 научных статей и нескольких монографий.

С конца 1990-х годов занимается политической журналистикой, сотрудничает со многими российскими СМИ, выступает как комментатор в телеэфирах.

Пионтковский – член Американского математического общества и член международного ПЕН-клуба.

Последовательно выступает с критикой Путина, ему приписывают авторство термина "путинизм".

В 2016 году Генпрокуратура РФ обнаружила признаки якобы экстремизма в статье Пионтковского, в которой он рассуждал о будущем Чечни в составе РФ, после чего публицист уехал из России.