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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Арест Путина, мощное наступление ВСУ, урановые снаряды от британцев, Медведев – новый Сталин. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время программы основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк говорили о:

  • вероятности ареста президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда;
  • угрозах ядерным ударом по странам Запада от заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева; 
  • итогах встречи главы КНР Си Цзиньпина с Путиным;
  • наступлении ВСУ;
  • западных поставках вооружения и боеприпасов в Украину и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, война, Си Цзиньпин, трансляция, война России против Украины
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