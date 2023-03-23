ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк о банковских проблемах в США: Какое отношение это имеет к Украине? Если они чихают – мы кашляем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
SVB был 16-м по величине банком США
SVB был 16-м по величине банком США
Фото: depositphotos.com

Любая финансовая нестабильность на мировых рынках провоцирует много последствий, в частности для Украины. Об этом заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя банковские проблемы в США.

"Какое это имеет отношение вроде бы к Украине? Если они чихают – мы кашляем. Если у них насморк – у нас уже может быть почти воспаление легких. Потому что любая финансовая нестабильность на мировых рынках или на американских рынках, влекущая мировые, провоцирует массу вещей. Начиная с удорожания денег, повышения налогов, инфляции, экономических проблем в поддерживающих нас странах. А если у них свои экономические проблемы... тогда труднее убеждать любого американца или европейца, что нужно помогать Украине. Они выйдут и скажут: "Слушайте, у нас у самих депозиты забрали, у нас у самих инфляция, у нас у самих проблемы – почему мы должны помогать Украине?" – сказал Яценюк.

По его словам, важно, чтобы была жесткая, быстрая и правильная реакция со стороны властей США. 

Яценюк напомнил, что Украина в свое время была в похожей ситуации. 

"В Украине было несколько подобных ситуаций. Первая ситуация – это тогда, когда я руководил Национальным банком. Это был 2004 год, как раз была Оранжевая революция. И у нас один в один ситуация, когда курс вырос, когда люди пошли снимать депозиты, и фактически львиная доля банков была на грани банкротства. Тогда я ввел жесткие, драконовские методы по валюте, сразу курс стабилизировался, с одной стороны. А с другой стороны, [я] позвал все банки и сказал: "Мы вам дадим деньги, рефинансирование". И таким образом устояла вся банковская система, и устоял курс, ничего не развалившийся. То есть, в принципе, у нас есть этот опыт", – отметил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В начале марта в США обанкротились два крупных банка – Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. 

По данным Федеральной резервной системы США, SVB был 16-м по величине банком Америки с активами в размере $209 млрд. В Forbes отмечают, что более 50% активов банка были связаны с долгосрочными ценными бумагами. В период с 2019-го по 2022 год активы SVB выросли на 250%.

Суммарные активы Signature Bank по состоянию на 31 декабря 2022 года составляли более $110 млрд. Согласно информации Федеральной резервной системы США, он занимал 29-е место в стране.

Банкротство двух банков прокомментировал президент США Джо Байден. В его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, сказано, что американский народ и бизнес США могут быть уверены, что их банковские вклады не пропадут. Президент США также подчеркнул, что намерен привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность "за этот беспорядок", и продолжит усиливать надзор и регулирование крупных банков, "чтобы мы больше не оказались в таком положении".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Арсений Яценюк, Украина, инфляция, валюта, банки, экономика, Народный фронт, деньги, банковская система, финансы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
Галина ГРИШИНА
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
Галина ГРИШИНА
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Галина ГРИШИНА
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Галина ГРИШИНА
Демин объяснил, почему не разводится с женой спустя два года после расставания
Демин объяснил, почему не разводится с женой спустя два года после расставания
Галина ГРИШИНА
  Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком
  Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком
Галина ГРИШИНА
В США состоится благотворительный аукцион с участием оперной певицы Монастырской в поддержку ВСУ
В США состоится благотворительный аукцион с участием оперной певицы Монастырской в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель
Галина ГРИШИНА
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
Галина ГРИШИНА
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Галина ГРИШИНА
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Галина ГРИШИНА
"Теперь я знаю, как это панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
"Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (226581)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (179430)
3
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (122047)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (117668)
5
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (77169)
6
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (76747)
7
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (57129)
8
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (53364)
 
 
 
 