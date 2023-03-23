Яценюк о банковских проблемах в США: Какое отношение это имеет к Украине? Если они чихают – мы кашляем

"Какое это имеет отношение вроде бы к Украине? Если они чихают – мы кашляем. Если у них насморк – у нас уже может быть почти воспаление легких. Потому что любая финансовая нестабильность на мировых рынках или на американских рынках, влекущая мировые, провоцирует массу вещей. Начиная с удорожания денег, повышения налогов, инфляции, экономических проблем в поддерживающих нас странах. А если у них свои экономические проблемы... тогда труднее убеждать любого американца или европейца, что нужно помогать Украине. Они выйдут и скажут: "Слушайте, у нас у самих депозиты забрали, у нас у самих инфляция, у нас у самих проблемы – почему мы должны помогать Украине?" – сказал Яценюк.

По его словам, важно, чтобы была жесткая, быстрая и правильная реакция со стороны властей США.

Яценюк напомнил, что Украина в свое время была в похожей ситуации.

"В Украине было несколько подобных ситуаций. Первая ситуация – это тогда, когда я руководил Национальным банком. Это был 2004 год, как раз была Оранжевая революция. И у нас один в один ситуация, когда курс вырос, когда люди пошли снимать депозиты, и фактически львиная доля банков была на грани банкротства. Тогда я ввел жесткие, драконовские методы по валюте, сразу курс стабилизировался, с одной стороны. А с другой стороны, [я] позвал все банки и сказал: "Мы вам дадим деньги, рефинансирование". И таким образом устояла вся банковская система, и устоял курс, ничего не развалившийся. То есть, в принципе, у нас есть этот опыт", – отметил Яценюк.

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