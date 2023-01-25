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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Арестович, агент Гордон, ликвидация Пригожина, дом Путина во Франции набит наличкой. Интервью Бацман с Фейгиным. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с российским юристом, блогером Марком Фейгиным.

Во время интервью Фейгин говорил о:

  • предложении российского бизнесмена, владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина закрыть в России YouTube из-за Фейгина и основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона;
  • президенте России Владимире Путине и о том, где он прячет свои миллиарды и чего боится;
  • возможной ликвидации Путина;
  • отставке Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента Украины;
  • ситуации на фронте и о том, когда украинская армия освободит Крым;
  • передаче Украине западного военного вооружения, в том числе танков;
  • позиции Китая относительно войны России против Украины;
  • троллинге президента Украины Владимира Зеленского в адрес Путина.

"ВСУ дойдут до Крыма и освободят его. Это неотвратимо", – сказал во время интервью Фейгин. 

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 2 млн человек.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Марк Фейгин, Алеся Бацман, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евгений Пригожин
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