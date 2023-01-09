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Фейгин об альтернативной биографии Путина: Вся власть, которая сформирована Лубянкой, имеет выдуманную биографию. Настоящей быть не должно – она стерта

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Фейгин: "Ху из мистер Путин?" вопрос больше не стоит. Он людоед и злодей. Мы на этот вопрос уже ответили
Фейгин: "Ху из мистер Путин?" – вопрос больше не стоит. Он людоед и злодей. Мы на этот вопрос уже ответили
Фото: Егор Литвин / Facebook

В официальной биографии президента РФ Владимира Путина часть фактов точно подтасована и изменена, но эти факты все равно уже ничего не могут изменять в отношении людей к Путину, считает российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. 

Бацман упомянула свое интервью с польской журналисткой и писательницей Кристиной Курчаб-Редлих, которая много лет проработала в России и выпустила книгу-расследование о жизни Путина. Из этой книги следует, что Путин во многом сам выдумал свою биографию.

"Ну, я слышал разные версии: о более старшем его возрасте, об умерших детях его матери, о питерском периоде, о подозрении на грузинское происхождение... Все это я слышал. Во-первых, все выходцы из КГБ и вся власть, которая сформирована Лубянкой, – она вся имеет фальшивую биографию: выдуманную. Не важно, в этих деталях или в других, но это главное условие: настоящей биографии не должно быть. Она стерта",  заявил Фейгин. 

Он отметил, что существуют люди, которые знают о самом Путине "и его сомнительных связях" с разными людьми больше, чем в официальных источниках.

"Но определяет ли это натуру Путина? Честно говоря, 70 ему лет или 72 – сейчас для нас мало что меняет с набором того, что мы имеем. Какие-то факты его биографии точно перелицованы",  сказал Фейгин. 

Он привел ряд таких фактов: где именно служил отец Путина; когда он был завербован; учился ли на юрфаке или в каком-то другом месте и другие.

"Масса деталей, которые, понятно, стерты его людьми. Но мало что для нас изменит это откровение. Понимаете? Вот эти факты мало что могут поменять с точки зрения отношения к Путину и понимания его больше, чем мы его понимаем за эти почти четверть века. "Ху из мистер Путин?" – вопрос больше не стоит. Он людоед и злодей. Мы на этот вопрос уже ответили. А то, что у него, там, есть еще какие-то детали биографии, которые где-то пикантные, а где-то совершенно ужасающие, – ну, для нас, если честно, уже ничего не изменит", – подытожил блогер. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

В официальной биографии Путина сказано, что он родился в Ленинграде, его мать – Мария Шеломова, отец – Владимир Путин. 

Курчаб-Редлих, которая исследовала биографию Путина и написала книгу "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина", утверждает, что на самом деле мать Путина зовут Вера Путина и что она родила его не в Ленинграде, а в деревне Терехино в Пермском крае. С биологическим отцом Путина, которого зовут Платон Привалов, его мать в браке не состояла.

По информации журналистки, позже женщина вышла замуж за грузина Георгия Осепашвили и переехала с сыном к нему в Грузию. У Путина с отчимом, как выяснила Курчаб-Редлих, были сложные отношения, тот его избивал. Поэтому мальчика отдали на воспитание родственникам в Санкт-Петербурге – именно они сейчас официально считаются родителями Путина.

В 2009 году вышел фильм "Мать Путина" об этой женщине, его режиссер – Инеке Смитс, пишет "Грузия Online". Вера Путина заявляла, что готова сдать ДНК-анализ, чтобы доказать, что действительно является матерью главы Кремля. 

Мария Шеломова и Владимир Путин, которые в официальной биографии президента России названы его родителями, умерли. Вера Путина до сих пор живет в Грузии. В марте 2022 года журналисты грузинского канала Formula поехали в Метехи (село находится в 20 км от Гори), но женщину не нашли. Местные жители рассказали каналу, что она сейчас живет у дочери и отказалась давать комментарии СМИ. Некоторые из них помнят ее сына и подтверждают, что речь о российском президенте.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Марк Фейгин, биография
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