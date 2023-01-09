Фейгин об альтернативной биографии Путина: Вся власть, которая сформирована Лубянкой, имеет выдуманную биографию. Настоящей быть не должно – она стерта

Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
Бацман упомянула свое интервью с польской журналисткой и писательницей Кристиной Курчаб-Редлих, которая много лет проработала в России и выпустила книгу-расследование о жизни Путина. Из этой книги следует, что Путин во многом сам выдумал свою биографию.
"Ну, я слышал разные версии: о более старшем его возрасте, об умерших детях его матери, о питерском периоде, о подозрении на грузинское происхождение... Все это я слышал. Во-первых, все выходцы из КГБ и вся власть, которая сформирована Лубянкой, – она вся имеет фальшивую биографию: выдуманную. Не важно, в этих деталях или в других, но это главное условие: настоящей биографии не должно быть. Она стерта", – заявил Фейгин.
Он отметил, что существуют люди, которые знают о самом Путине "и его сомнительных связях" с разными людьми больше, чем в официальных источниках.
"Но определяет ли это натуру Путина? Честно говоря, 70 ему лет или 72 – сейчас для нас мало что меняет с набором того, что мы имеем. Какие-то факты его биографии точно перелицованы", – сказал Фейгин.
Он привел ряд таких фактов: где именно служил отец Путина; когда он был завербован; учился ли на юрфаке или в каком-то другом месте и другие.
"Масса деталей, которые, понятно, стерты его людьми. Но мало что для нас изменит это откровение. Понимаете? Вот эти факты мало что могут поменять с точки зрения отношения к Путину и понимания его больше, чем мы его понимаем за эти почти четверть века. "Ху из мистер Путин?" – вопрос больше не стоит. Он людоед и злодей. Мы на этот вопрос уже ответили. А то, что у него, там, есть еще какие-то детали биографии, которые где-то пикантные, а где-то совершенно ужасающие, – ну, для нас, если честно, уже ничего не изменит", – подытожил блогер.
В официальной биографии Путина сказано, что он родился в Ленинграде, его мать – Мария Шеломова, отец – Владимир Путин.
Курчаб-Редлих, которая исследовала биографию Путина и написала книгу "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина", утверждает, что на самом деле мать Путина зовут Вера Путина и что она родила его не в Ленинграде, а в деревне Терехино в Пермском крае. С биологическим отцом Путина, которого зовут Платон Привалов, его мать в браке не состояла.
По информации журналистки, позже женщина вышла замуж за грузина Георгия Осепашвили и переехала с сыном к нему в Грузию. У Путина с отчимом, как выяснила Курчаб-Редлих, были сложные отношения, тот его избивал. Поэтому мальчика отдали на воспитание родственникам в Санкт-Петербурге – именно они сейчас официально считаются родителями Путина.
В 2009 году вышел фильм "Мать Путина" об этой женщине, его режиссер – Инеке Смитс, пишет "Грузия Online". Вера Путина заявляла, что готова сдать ДНК-анализ, чтобы доказать, что действительно является матерью главы Кремля.
Мария Шеломова и Владимир Путин, которые в официальной биографии президента России названы его родителями, умерли. Вера Путина до сих пор живет в Грузии. В марте 2022 года журналисты грузинского канала Formula поехали в Метехи (село находится в 20 км от Гори), но женщину не нашли. Местные жители рассказали каналу, что она сейчас живет у дочери и отказалась давать комментарии СМИ. Некоторые из них помнят ее сына и подтверждают, что речь о российском президенте.