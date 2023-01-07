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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мир еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова из Москвы – Зеленский о "перемирие" Путина

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7 января оккупанты обстреливают позиции украинских подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии, сообщили в Генштабе ВСУ
7 января оккупанты обстреливают позиции украинских подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии, сообщили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Только изгнание российских оккупантов из украинской земли будет означать восстановление тишины, безопасности и мира. Так президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращение прокомментировал "перемирие", которое 5 января предложил президент РФ Владимир Путин.

Видео обращения опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Мир сегодня еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, звучащие из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня... Но реальность – это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту [Донецкой области] и другим украинским позициям", – сказал президент.

Он добавил, мир будет тогда, когда будут ликвидированы любые возможности России давить на Украину и Европу. 

"Ради этого работаем мы, именно на это направлена помощь наших партнеров, именно такую цель сейчас имеет весь цивилизованный мир. И я благодарю всех, кто нам помогает защищать независимость Украины!" – добавил Зеленский. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на новогодние праздники. В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2023 года глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Президент России Владимир Путин в тот же день поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон".

В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ. Зеленский заявил, что в мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".

7 января в вечернем отчете, Генштаб ВСУ сообщил, оккупанты не соблюдают объявленный ими же "режим прекращения огня". Они обстреливают позиции украинских подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии. 

Теги: Владимир Путин, Украина, перемирие, Владимир Зеленский, Бахмут, президент, Офис президента Украины, обращение
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