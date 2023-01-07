Мир еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова из Москвы – Зеленский о "перемирие" Путина

7 января оккупанты обстреливают позиции украинских подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии, сообщили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

Видео обращения опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Мир сегодня еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, звучащие из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня... Но реальность – это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту [Донецкой области] и другим украинским позициям", – сказал президент.

Он добавил, мир будет тогда, когда будут ликвидированы любые возможности России давить на Украину и Европу.

"Ради этого работаем мы, именно на это направлена помощь наших партнеров, именно такую цель сейчас имеет весь цивилизованный мир. И я благодарю всех, кто нам помогает защищать независимость Украины!" – добавил Зеленский.

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