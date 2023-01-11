ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: В российской верхушке модным является жить на две семьи. Это считается нормальным. У Шойгу две семьи, у Лаврова тоже

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Околопутинские круги далеки от семейных ценностей Фейгин
Околопутинские круги далеки от семейных ценностей – Фейгин
Фото: Марк Фейгин (Mark Feygin) / Facebook

Декларируя семейные ценности как одну из основ российского общества, власть России ведет далекий от них образ жизни. Об этом российский юрист, блогер Марк Фейгин сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По его словам, никто из населения России уже не верит, что Кремль и приближенная к нему "элита" – "не коррупционеры, жулики и не миллиардеры, разбогатевшие на эксплуатации русского человека". Но при этом считается, что они придерживаются традиционных семейных устоев. Фейгин говорит, что все они, во главе с президентом Владимиром Путиным, далеки от этого.

"Почему же тогда все верят, что они держатся семейных ценностей, а не пускаются в матримониальные [отношения]?.. Причем это – самое невинное. Ну, Путин – вообще разведенный человек. Сколько, там, жен, нелегальных детей", – сказал Фейгин.

Российский адвокат утверждает, что в околопутинских кругах является модным, "вообще официальным" жить на две семьи.

"Абсолютно у всех две семьи. Причем это считается нормальным, конвенциональным. То есть две семьи. У [министра обороны Сергея] Шойгу две семьи – я не знаю, – у [министра иностранных дел Сергея] Лаврова две семьи. Даже его падчерицу и жену вторую – в Лондоне – лишили имущества и подвели под санкции, если вы следили за этой ситуацией. Там все практически. Даже до самых мелких. И это даже такой стиль. Понимаете? Ну и че?" – отметил он в эфире.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он состоял в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).

По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев заявлял, что Кабаева – "никакая не жена" Путина. По его данным, гимнастка и глава Кремля – "хорошие друзья". "У меня есть очень много свидетельств, что никакая она не жена. И думаю, что дети, которые у нее есть, – это не путинские дети", – говорил бизнесмен.

Бывшую стюардессу Елену Каминскас (Шебунову) называют матерью детей Шойгу. В 2022 году МВД Литвы лишило ее  вида на жительство в этой стране. По данным The Insider, ее младшая дочь от Шойгу получила литовское гражданство – ребенка удочерил Адолфас Каминскас, за которого она вышла замуж. Шебунова во время романа с Шойгу, по данным издания, стала владелицей компаний, которые получали многомиллионные контракты от МЧС России и минобороны; эти фирмы занимались обеспечением питания и поставкой строительных материалов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Марк Фейгин, Алеся Бацман, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
Каменских поделилась новым фото без Потапа
Каменских поделилась новым фото без Потапа
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
Огневич после обвинений Ефросининой сделала заявление
Огневич после обвинений Ефросининой сделала заявление
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (165985)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (91676)
3
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (59232)
4
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (41833)
5
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст (33723)
6
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (28695)
7
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки (27399)
8
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (26149)
 
 
 
 