Фейгин: В российской верхушке модным является жить на две семьи. Это считается нормальным. У Шойгу две семьи, у Лаврова тоже

По его словам, никто из населения России уже не верит, что Кремль и приближенная к нему "элита" – "не коррупционеры, жулики и не миллиардеры, разбогатевшие на эксплуатации русского человека". Но при этом считается, что они придерживаются традиционных семейных устоев. Фейгин говорит, что все они, во главе с президентом Владимиром Путиным, далеки от этого.
"Почему же тогда все верят, что они держатся семейных ценностей, а не пускаются в матримониальные [отношения]?.. Причем это – самое невинное. Ну, Путин – вообще разведенный человек. Сколько, там, жен, нелегальных детей", – сказал Фейгин.
Российский адвокат утверждает, что в околопутинских кругах является модным, "вообще официальным" жить на две семьи.
"Абсолютно у всех две семьи. Причем это считается нормальным, конвенциональным. То есть две семьи. У [министра обороны Сергея] Шойгу две семьи – я не знаю, – у [министра иностранных дел Сергея] Лаврова две семьи. Даже его падчерицу и жену вторую – в Лондоне – лишили имущества и подвели под санкции, если вы следили за этой ситуацией. Там все практически. Даже до самых мелких. И это даже такой стиль. Понимаете? Ну и че?" – отметил он в эфире.
Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он состоял в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).
По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.
Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев заявлял, что Кабаева – "никакая не жена" Путина. По его данным, гимнастка и глава Кремля – "хорошие друзья". "У меня есть очень много свидетельств, что никакая она не жена. И думаю, что дети, которые у нее есть, – это не путинские дети", – говорил бизнесмен.
Бывшую стюардессу Елену Каминскас (Шебунову) называют матерью детей Шойгу. В 2022 году МВД Литвы лишило ее вида на жительство в этой стране. По данным The Insider, ее младшая дочь от Шойгу получила литовское гражданство – ребенка удочерил Адолфас Каминскас, за которого она вышла замуж. Шебунова во время романа с Шойгу, по данным издания, стала владелицей компаний, которые получали многомиллионные контракты от МЧС России и минобороны; эти фирмы занимались обеспечением питания и поставкой строительных материалов.