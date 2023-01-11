Фейгин: В российской верхушке модным является жить на две семьи. Это считается нормальным. У Шойгу две семьи, у Лаврова тоже

По его словам, никто из населения России уже не верит, что Кремль и приближенная к нему "элита" – "не коррупционеры, жулики и не миллиардеры, разбогатевшие на эксплуатации русского человека". Но при этом считается, что они придерживаются традиционных семейных устоев. Фейгин говорит, что все они, во главе с президентом Владимиром Путиным, далеки от этого.

"Почему же тогда все верят, что они держатся семейных ценностей, а не пускаются в матримониальные [отношения]?.. Причем это – самое невинное. Ну, Путин – вообще разведенный человек. Сколько, там, жен, нелегальных детей", – сказал Фейгин.

Российский адвокат утверждает, что в околопутинских кругах является модным, "вообще официальным" жить на две семьи.

"Абсолютно у всех две семьи. Причем это считается нормальным, конвенциональным. То есть две семьи. У [министра обороны Сергея] Шойгу две семьи – я не знаю, – у [министра иностранных дел Сергея] Лаврова две семьи. Даже его падчерицу и жену вторую – в Лондоне – лишили имущества и подвели под санкции, если вы следили за этой ситуацией. Там все практически. Даже до самых мелких. И это даже такой стиль. Понимаете? Ну и че?" – отметил он в эфире.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube