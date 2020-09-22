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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Болезнь Путина, Навальный, Зеленский, Дудь. Интервью Гордона с Соловьем. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским политическим аналитиком, доктором исторических наук, профессором Валерием Соловьем. Программу записали по Skype. Во время интервью Соловей говорил о войне между Россией и Украиной, аннексии Крыма, ситуации в России и Беларуси, отношениях президента РФ Владимира Путина с лидерами других стран, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, задержании наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси, российском журналисте Юрии Дуде и будущем преемнике Путина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Соловей родился в 1960 году в Украине – в городе Счастье Луганской области. После школы переехал в Москву, где окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Учился в аспирантуре Института истории СССР Академии наук СССР (сейчас – Институт российской истории РАН). В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2005-м  докторскую.

В разные годы работал в Российской академии наук, "Горбачев-Фонде", был колумнистом в газетах и ведущим на телевидении.

11 лет проработал в Московском государственном институте международных отношений, где возглавлял кафедру связей с общественностью. В 2019 году покинул вуз "по политическим причинам". "В частности, меня обвиняли в том, что я веду подрывную деятельность, занимаюсь антигосударственной пропагандой и подрываю политическую стабильность", – сказал Соловей "Русской службе BBC" после увольнения. 

В сентябре 2020 года он объявил о начале политической карьеры

Соловей – автор и соавтор семи книг и более 70 научных статей по российской истории и политике. Последняя книга – "Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху" – вышла в 2016 году. Политолог часто появляется в качестве комментатора в независимых российских СМИ.

Некоторые аналитики обвиняют Соловья в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он эти подозрения отвергает. 

В Украине Соловей внесен в базу сайта "Миротворец" за "манипулирование общественно значимой информацией" и "отрицание российской агрессии". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Алексей Навальный, Валерий Соловей, Владимир Зеленский, Юрий Дудь, отравление Навального
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