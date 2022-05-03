Чем болен Путин, Шарий в СИЗО, секрет Арестовича, "идиот и алкоголик" Медведев. Интервью Гордона с Фейгиным. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Фейгин говорил о президентстве Владимира Путина и о его здоровье, о нападении РФ на Украину и о том, почему войну поддерживает такое большое количество россиян, о сопротивлении украинцев, о подготовке украинских и российских военнослужащих, о том, как от президента Франции Эммануэля Макрона в РФ требовали сдать анализ кала, а он не согласился, о бывшем президенте РФ Дмитрии Медведеве, который "выпивает и рефлексирует на тему несостоявшегося второго срока", о том, в чем секрет успеха его ежедневных интервью с советником руководителя Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, которые смотрят миллионы человек, о судебной тяжбе с блогером Анатолием Шарием, которому в Украине сообщили о подозрении в государственной измене, а также о том, чем закончится война, и о распаде России.

"Распад России уже неизбежен. И речь, скорее всего, о месяцах, а не годах", – сказал в интервью юрист.

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список иноагентов в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouYube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 1,2 млн человек.