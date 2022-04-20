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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Чем болен Путин, Соловьев, фекалии в Буче по всему дому, ядерная война. Интервью Гордона с Евгением Киселевым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским телеведущим Евгением Киселевым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Киселев говорил о том, ожидал ли он нападения России на Украину, о преступлениях российских военнослужащих в Украине, деградации россиян, о психическом состоянии президента РФ Владимира Путина и его окружении, о российской пропаганде и пропагандистах, в частности о Владимире Соловьеве, о вероятности ядерной войны, а также о том, чем закончится война в Украине.

"Сместить Путина мало. Нужно что-то делать с народом, давшим такое количество ублюдков и выродков, которые убивают, насилуют, грабят, жгут и гадят", – сказал телеведущий во время интервью.

Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.

В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 19811984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.

В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".

В 2008 году переехал в Украину. В разные годы работал на телеканалах "Интер", "Прямий", с 2020 года ведет программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Евгений Киселев, Владимир Соловьев, российская агрессия, война России против Украины
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