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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Чей Навальный, взрывы в Москве, гибель Дудаева, агенты России, самолет Качиньского. Интервью Гордона с Боровым. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вышло интервью с российским политиком, бывшим депутатом Госдумы РФ, политическим обозревателем Константином Боровым. Программу записали 2 сентября по Skype. Во время интервью Боровой говорил о гибели первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, российской оппозиции, убийстве российского политика Бориса Немцова и отравлении российского политика Алексея Навального, катастрофе самолета президента Польши Леха Качиньского, о ситуации в Беларуси, будущем президента РФ Владимира Путина и о том, планирует ли возвращаться в РФ.

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Боровой родился в 1948 году в Москве. Окончил факультет вычислительной техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта и механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Защитил кандидатскую диссертацию, доцент. 

До конца 1980-х работал в научно-исследовательских институтах и преподавал в вузах. В начале 1990-х принимал участие в создании бирж, банков и инвестиционных компаний. В 1990 году основал Российскую товарно-сырьевую биржу, до 1993 года был ее президентом. Тогда же он основал Партию экономической свободы (в 2003 году ее лишили регистрации). С 1995-го по 2000 год Боровой был депутатом Госдумы РФ. После этого вернулся в бизнес.

В публичных выступлениях Боровой часто критикует российские власти. В 2014 году, опасаясь за свою безопасность, переехал в США, где попросил политического убежища.

Теги: Дмитрий Гордон, Константин Боровой
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