Что в голове у Путина, Шольц, Макрон, российская агентура, Украина в ЕС. Интервью Гордона с президентом Латвии. Трансляция

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Во время интервью Левитс сказал, что убежден в победе Украины в войне и что его абсолютно не интересует "сохранение лица" президенту РФ Владимиру Путину.

"Украина борется не только за себя, но и за Европу, за все международное сообщество, за сохранение международного права, мира и порядка, – сказал политик. – Меня не волнует "сохранение лица" Путину. Меня беспокоят украинские дети, которых он убивает".

Левитс также говорил о российской агентуре в Латвии, ошибках Запада, зависимости Европы от российских энергоресурсов, президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере Германии Олафе Шольце, шовинизме и расизме в России, а также о членстве Украины в ЕС.

Президент Латвии приезжал в Киев на прошлой неделе. По данным СМИ, он стал первым иностранным лидером, который остался в городе на ночь с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Левитс родился в 1955 году в Риге. В 1972 году вместе с семьей иммигрировал в Германию. Окончил юридический факультет и факультет философии и общественных наук Гамбургского университета.

С конца 1980-х годов занимается политикой. Был членом политического движения "Народный фронт Латвии", которое выступало за выход Латвии из СССР и ее независимость. Левитс – один из авторов Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.

В начале 1990-х он был послом Латвии в Германии, Австрии, Венгрии и Швейцарии. В 1993–1994 годах занимал должность министра юстиции Латвии, в 2004–2019 годах был судьей Европейского суда, с 2019 года – президент Латвии.

В официальной биографии Левитса сказано, что он был соавтором многих важных законопроектов, в частности о Конституционном суде Латвии, написал преамбулу к конституции страны.