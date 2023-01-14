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Экстренный стрим Гордона по ситуации в Украине. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется стрим об оперативных событиях в Украине.

Во время эфира журналист говорил о масштабной ракетной атаке армии РФ на Украину, которая произошла 14 января, о военных планах россиян, возможном повторном наступлении на Киев с севера, ситуации на фронте и военной помощи западных стран.

Гордон родился в Киеве в 1967 году. Окончил Киевский инженерно-строительный институт. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, война, вторжение, трансляция, российская агрессия, наступление, война России против Украины, ракеты, ракета, россияне
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