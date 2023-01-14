Экстренный стрим Гордона по ситуации в Украине. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время эфира журналист говорил о масштабной ракетной атаке армии РФ на Украину, которая произошла 14 января, о военных планах россиян, возможном повторном наступлении на Киев с севера, ситуации на фронте и военной помощи западных стран.

Гордон родился в Киеве в 1967 году. Окончил Киевский инженерно-строительный институт. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".