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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Герой Бандера, благодарность Путину, Зеленский. Интервью Гордона с украинским историком, профессором Гарварда Плохием

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинско-американским историком, специализирующимся на изучении истории Украины, профессором Гарвардского университета Сергеем Плохием.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Плохий говорил о:

  • развале одной из последних империй;
  • влиянии сопротивления Украины на национальное сознание в России;
  • беспрецедентной солидарности США с Украиной;
  • российском национализме, почему президент РФ Путин твердит, что "украинцы и русские – один народ", и что его ждет после ухода с поста главы государства;
  • является ли героем украинский политический деятель Степан Бандера;
  • исторической миссии первого президента Украины Кравчука в истории страны;
  • изменении политической роли президента Украины Владимира Зеленского за последние полгода.

Сергей Плохий родился 23 мая 1957 года в российском городе Горький (сейчас это Нижний Новгород). Окончил Днепровский университет и получил специальность историка. Защитил кандидатскую диссертацию на историческом факультете Университета Патриса Лумумбы в Москве. Степень доктора исторических наук получил в 1989 году в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко.

Преподавал в Днепровском университете, стажировался в Колумбийском и Гарвардском университетах. Преподавал в Университете Альберты (Канада). В Канадском институте украинских студий основал программу исследования религии и культуры, работал заместителем директора Центра украинских исторических исследований имени Петра Яцика. А в 2007 году стал профессором истории Украины в Гарвардском университете.

Теги: Россия, США, Леонид Кравчук, Дмитрий Гордон, Украина, Степан Бандера, национализм, Владимир Зеленский, украинцы, интервью, Сергей Плохий, русские
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