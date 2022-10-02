Герой Бандера, благодарность Путину, Зеленский. Интервью Гордона с украинским историком, профессором Гарварда Плохием

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Плохий говорил о:

развале одной из последних империй;

влиянии сопротивления Украины на национальное сознание в России;

беспрецедентной солидарности США с Украиной;

солидарности США с Украиной; российском национализме, почему президент РФ Путин твердит, что "украинцы и русские – один народ", и что его ждет после ухода с поста главы государства;

является ли героем украинский политический деятель Степан Бандера;

исторической миссии первого президента Украины Кравчука в истории страны;

изменении политической роли президента Украины Владимира Зеленского за последние полгода.

Сергей Плохий родился 23 мая 1957 года в российском городе Горький (сейчас это Нижний Новгород). Окончил Днепровский университет и получил специальность историка. Защитил кандидатскую диссертацию на историческом факультете Университета Патриса Лумумбы в Москве. Степень доктора исторических наук получил в 1989 году в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко.

Преподавал в Днепровском университете, стажировался в Колумбийском и Гарвардском университетах. Преподавал в Университете Альберты (Канада). В Канадском институте украинских студий основал программу исследования религии и культуры, работал заместителем директора Центра украинских исторических исследований имени Петра Яцика. А в 2007 году стал профессором истории Украины в Гарвардском университете.