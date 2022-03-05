Харьков сопротивляется, разрушения, уничтожение украинцев. Интервью Гордона с мэром города Тереховым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главной темой интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Тереховым стала ситуация в Харькове, который массированно обстреливают оккупанты.

"Никто в Харькове не ожидал такого от русских. Но сегодня все настроены бить врага", – сказал Терехов.

Терехов родился в 1967 году в Харькове. Окончил Харьковский инженерно-строительный институт (специальность – "промышленное и гражданское строительство") и Харьковский региональный институт государственного управления (специальность – "государственное управление").

В 1990-х работал в бизнесе. С 1999 года работает в местных органах власти. В разные годы был заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации, заместителем харьковского городского головы.

В 2021 году был избран мэром Харькова.