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Видео: В гостях у Гордона / YooTube

Интервью Гордона с комиком Мирзализаде, которому пожизненно запретили въезжать в РФ. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с белорусским стендап-комиком Идраком Мирзализаде.

Во время полуторачасового интервью Мирзализаде рассказал о своем народе – талышах – и детстве в Беларуси, о том, как пришел в стендап и как рождаются шутки, о заработках комиков, скандальной шутке, из-за которой ему пожизненно запретили возвращаться в Россию, об угрозах и нападениях, а также об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и о том, знает ли его президент РФ Владимир Путин.

Интервью с Мирзализаде основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон планировал записать в конце октября во время поездки в Грузию, но грузинские власти без объяснения причины не разрешили журналисту въезд на территорию. По мнению Гордона, это связано с поддержкой арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В итоге интервью с Мирзализаде записали по Skype.

Мирзализаде родился в 1992 году в Азербайджане. По национальности – талыш. В возрасте двух лет вместе с семьей переехал в Минск, имеет белорусское гражданство. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета, но по специальности никогда не работал.

Еще в школьные годы начал играть в КВН, затем выступал в Студенческой лиге КВН БГУ. Первое сольное стендап-выступление Мирзализаде состоялось в 2013 году в Минске в рамках проекта "Открытый микрофон", отметило издание "Вокруг ТВ". После окончания университета комик переехал в Москву, где продолжил заниматься стендапом. В России он был одним из резидентов Stand Up Club №1.

В конце августа 2021 года Мирзализаде пожизненно запретили въезд в Россию за шутку об аренде жилья, в которой он высмеивал ксенофобию. Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде жилья. Он рассказал, как вместе с братом нашел испачканный калом матрас в квартире, которую до него снимали россияне. "Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – сказал Мирзализаде. 

Сейчас комик живет в Грузии. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Беларусь, Грузия, юмор, Владимир Зеленский, сатирик, комик, Идрак Мирзализаде
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