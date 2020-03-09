Интервью Невзорова Гордону. Трансляция

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Невзоров родился в 1958 году в Санкт-Петербурге. По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал").

В 90-х вел авторские программы на ОРТ, снял два фильма (документальный и художественный) о Первой чеченской войне, выпустил книгу о современной российской политике "Поле чести". Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала, вместе с Василием Уткиным ведет программу "Паноптикум" на телеканале "Дождь".