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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Исповедь охранника Путина, истерика Шария, утечка из Пентагона, 10 Гордонов за Татарского. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

  • текущую ситуацию в Украине;
  • якобы произошедшую в США утечку документов о контрнаступлении ВСУ;
  • переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и главы КНР Си Цзиньпина;
  • чего боится президент страны-агрессора РФ Владимир Путин – рассказ сбежавшего сотрудника личной охраны президента Глеба Каракулова;
  • зачем Путин поручил создать спецслужбы на оккупированных украинских территориях;
  • убийство в Санкт-Петербурге российского пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) и реакцию на это событие в РФ;
  • прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария;
  • ядерное оружие РФ в Беларуси и многое другое.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, СБУ, Украина, пропаганда, Анатолий Шарий, трансляция, журналисты, ВСУ, война России против Украины, интервью, Василий Голованов, Владлен Татарский
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