Исповедь охранника Путина, истерика Шария, утечка из Пентагона, 10 Гордонов за Татарского. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

текущую ситуацию в Украине;

якобы произошедшую в США утечку документов о контрнаступлении ВСУ;

переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и главы КНР Си Цзиньпина;

чего боится президент страны-агрессора РФ Владимир Путин – рассказ сбежавшего сотрудника личной охраны президента Глеба Каракулова;

зачем Путин поручил создать спецслужбы на оккупированных украинских территориях;

убийство в Санкт-Петербурге российского пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) и реакцию на это событие в РФ;

прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария;

ядерное оружие РФ в Беларуси и многое другое.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".