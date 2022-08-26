ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Как и где будут учиться с 1 сентября школьники и студенты Украины. Интервью Бацман с министром образования Шкарлетом. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с министром образования Украины Сергеем Шкарлетом.

В интервью Шкарлет говорил о том, сколько школ находится на временно оккупированных территориях Украины, каким будет учебный процесс во время военного положения, все ли школы обеспечены укрытиями, что должны делать учителя и дети во время воздушной тревоги, сколько учителей выехало из страны после вторжения россиян, как изменится их зарплата в новом учебном году, а также о том, как будет организовано поступление в вузы для детей с оккупированных территорий.

"Русский мир" воюет со школами, заявил министр. По его словам, российские военные разрушили 269 школ в Украине, они сжигали учебники, ломали парты, "крали унитазы и краны в детских уборных".

Сергей Шкарлет родился 19 октября 1972 года в Узбекистане. Окончил Киевский политехнический институт (специальность "математическое обеспечение системы автоматизации"), Финансово-экономический институт при Черниговском технологическом институте (специальность "учет и аудит"). Также обучался в аспирантуре Международного научно-технического университета по специальности "предпринимательство, менеджмент и маркетинг" и докторантуре Национального авиационного университета по специальности "экономика и управление предприятиями".

Работал инженером-конструктором в Нежине на предприятии "Прогресс", преподавал в Черниговском технологическом институте, Черниговском государственном технологическом университете, Черниговском институте информации, бизнеса и права Международного научного-технического университета.

Был ректором Черниговского национального технологического университета и председателем экспертного совета по проведению экспертизы диссертационных работ Министерства образования Украины по проблемам секторального развития и предпринимательства. В июне 2020 года был назначен заместителем министра образования по вопросам европейской интеграции, а в декабре того же года – министром образования Украины.

Теги: Россия, Украина, образование, война, вторжение, преподаватели, Алеся Бацман, студенты, трансляция, школьники, война России против Украины, школы, вузы, интервью, Сергей Шкарлет, российские военные, школа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют
  Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют G
Дмитрий ГОРДОН
Военный дневник харьковчанки Гин: Мы все немножко смертники. Люди, оставшиеся в городе, сознательно или нет, но согласились с этой реальностью
Военный дневник харьковчанки Гин: Мы все немножко смертники. Люди, оставшиеся в городе, сознательно или нет, но согласились с этой реальностью
Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша
Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 