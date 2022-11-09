Когда ВСУ войдут в Херсон, опасность для жизни, "мобики", переговоры с Россией. Интервью Гордона с Кимом. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ким говорил о:

ситуации в Николаевской области;

любителях "русского мира" в Николаеве;

том, когда украинская армия войдет в Херсон ;

; мобилизации в России;

ударе оккупантов по зданию Николаевской ОВА и угрозе своей жизни;

том, когда закончится война.

"Взятие Херсона – очередной неизбежный провал [президента РФ Владимира] Путина", – сказал во время интервью чиновник.

Ким родился в 1981 году в Николаеве в корейско-украинской семье. Окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова (специальность – "экономика предприятий"). После окончания вуза занимался бизнесом, руководил рядом предприятий в Николаеве.

В 2019 году работал в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а на парламентских выборах – в штабе партии "Слуга народа".

С ноября 2020 года Ким занимает должность главы Николаевской ОГА.