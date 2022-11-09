Когда ВСУ войдут в Херсон, опасность для жизни, "мобики", переговоры с Россией. Интервью Гордона с Кимом. Трансляция

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ким говорил о:
"Взятие Херсона – очередной неизбежный провал [президента РФ Владимира] Путина", – сказал во время интервью чиновник.
Ким родился в 1981 году в Николаеве в корейско-украинской семье. Окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова (специальность – "экономика предприятий"). После окончания вуза занимался бизнесом, руководил рядом предприятий в Николаеве.
В 2019 году работал в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а на парламентских выборах – в штабе партии "Слуга народа".
С ноября 2020 года Ким занимает должность главы Николаевской ОГА.