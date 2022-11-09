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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Когда ВСУ войдут в Херсон, опасность для жизни, "мобики", переговоры с Россией. Интервью Гордона с Кимом. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с главой Николаевской областной государственной (военной) администрацией Виталием Кимом.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ким говорил о:

  • ситуации в Николаевской области;
  • любителях "русского мира" в Николаеве;
  • том, когда украинская армия войдет в Херсон;
  • мобилизации в России;
  • ударе оккупантов по зданию Николаевской ОВА и угрозе своей жизни;
  • том, когда закончится война.

"Взятие Херсона – очередной неизбежный провал [президента РФ Владимира] Путина", – сказал во время интервью чиновник.

Ким родился в 1981 году в Николаеве в корейско-украинской семье. Окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова (специальность – "экономика предприятий"). После окончания вуза занимался бизнесом, руководил рядом предприятий в Николаеве.

В 2019 году работал в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а на парламентских выборах – в штабе партии "Слуга народа".

С ноября 2020 года Ким занимает должность главы Николаевской ОГА.

Теги: Дмитрий Гордон, Херсон, Николаев, мобилизация, Николаевская область, война России против Украины, Виталий Ким, российские оккупанты
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