Лобода с небритыми ногами, Ефросинина, Никитюк, избиение, 100 девушек. Интервью Гордона с Дурневым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Дурнев рассказал, стеснялся ли он своей фамилии в детстве, о том, чем запомнился город его детства Мариуполь, как пришел в журналистику, почему подарил морковь экс-премьер-министру Арсению Яценюку, из-за чего между ним и телеведущей Машей Ефросининой разгорелся публичный конфликт, почему поссорился с телеведущей Лесей Никитюк, зачем написал в соцсети, что певица Светлана Лобода приходит на съемки с небритыми ногами и отросшими корнями волос, почему в 2015 году подрался с тогдашними народными депутатами Андреем Лозовым и Игорем Мосийчуком, о знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским и о том, как оценивает его на президентском посту, а также о своих заработках и инвестировании.

Дурнев родился в 1986 году в Мариуполе Донецкой области. Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники (специальность – "защита информации в компьютерных системах и сетях").

Начал сотрудничать со СМИ в школьные годы. Писал статьи на музыкальные темы в мариупольское издание "Поколение Икс". В Харькове работал на сайте "Городской дозор".

После окончания вуза переехал в Киев. Сотрудничал с политтехнологом и продюсером Владимиром Петровым, у которого был свой продакшн. Вел шоу "Дурнев +1", "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, был ведущим утреннего шоу "Пробудись" на телеканале "НЛО TV".

Сейчас развивает свой YouTube-канал, на который подписано 630 тыс. человек. На канале выходят разные видеопроекты шоумена, в том числе "Дурнев смотрит сторис" и "Еда Дурнева".

Дважды, в 2014-м и 2015 годах, баллотировался в народные депутаты, но проиграл выборы.