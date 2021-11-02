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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Лобода с небритыми ногами, Ефросинина, Никитюк, избиение, 100 девушек. Интервью Гордона с Дурневым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с украинским телеведущим, шоуменом Алексеем Дурневым.

Во время интервью Дурнев рассказал, стеснялся ли он своей фамилии в детстве, о том, чем запомнился город его детства Мариуполь, как пришел в журналистику, почему подарил морковь экс-премьер-министру Арсению Яценюку, из-за чего между ним и телеведущей Машей Ефросининой разгорелся публичный конфликт, почему поссорился с телеведущей Лесей Никитюк, зачем написал в соцсети, что певица Светлана Лобода приходит на съемки с небритыми ногами и отросшими корнями волос, почему в 2015 году подрался с тогдашними народными депутатами Андреем Лозовым и Игорем Мосийчуком, о знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским и о том, как оценивает его на президентском посту, а также о своих заработках и инвестировании.  

Дурнев родился в 1986 году в Мариуполе Донецкой области. Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники (специальность – "защита информации в компьютерных системах и сетях").

Начал сотрудничать со СМИ в школьные годы. Писал статьи на музыкальные темы в мариупольское издание "Поколение Икс". В Харькове работал на сайте "Городской дозор". 

После окончания вуза переехал в Киев. Сотрудничал с политтехнологом и продюсером Владимиром Петровым, у которого был свой продакшн. Вел шоу "Дурнев +1", "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, был ведущим утреннего шоу "Пробудись" на телеканале "НЛО TV". 

Сейчас развивает свой YouTube-канал, на который подписано 630 тыс. человек. На канале выходят разные видеопроекты шоумена, в том числе "Дурнев смотрит сторис" и "Еда Дурнева". 

Дважды, в 2014-м и 2015 годах, баллотировался в народные депутаты, но проиграл выборы. 

Теги: Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Игорь Мосийчук, Владимир Зеленский, Андрей Лозовой, Алексей Дурнев, Леся Никитюк, Маша Ефросинина
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