ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Наперстки, СИЗО, гибель Кушнарева, Добкин, Янукович. Невышедшее интервью Гордона с Кернесом. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с бывшим мэром Харькова Геннадием Кернесом, записанное в 2013 году – до Революции достоинства и покушения на политика. Как рассказал журналист Дмитрий Гордон, интервью не было опубликовано после записи по просьбе самого Кернеса. "Геннадий Адольфович был очень откровенен в своих высказываниях, но из-за сложившейся тогда политической обстановки он попросил программу не выпускать. Говорил, что еще не время... Сейчас же обстоятельства изменились", – сказал журналист. Во время интервью Кернес говорил о своей юности, в частности, об уголовном деле, в котором фигурировал в начале 1990-х, и годах, проведенных в СИЗО, об Оранжевой революции, отношениях с бизнесменом Александром Ярославским, бывшим главой МВД, экс-генпрокурором Юрием Луценко и бывшим главой Харьковской облгосадинистрации Михаилом Добкиным, о тогдашнем президенте Викторе Януковиче, гибели экс-главы Харьковской ОГА Евгении Кушнареве, о тюремном заключении экс-премьер-министра, лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, а также о страхе, покушениях и угрозах.

 
|
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Кернес родился в 1959 году в Харькове. Окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого (специальность – правоведение) и Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца (специальность – государственное управление).

Трудовую деятельность начал в 1977 году на харьковском заводе "Свет шахтера". С 1980 года более 10 лет работал на государственных предприятиях города. С начала 1990-х занимался бизнесом.

В 1998 году Кернес впервые был избран депутатом Харьковского городского совета, затем избирался еще несколько раз. В 2002-м, а также в 2006–2010 годах был секретарем Харьковского горсовета. В 2010 году Кернес был избран мэром Харькова и занимал эту должность до своей смерти в декабре 2020 года. 

На жизнь Кернеса несколько раз покушались. В апреле 2014 года во время пробежки в него выстрелил неизвестный. Кернес выжил, но после покушения передвигался в инвалидной коляске. 

В августе (по другим данным – в сентябре) 2020 года Кернес заразился коронавирусом. От COVID-19 и его последствий политик лечился в немецкой клинике "Шарите". 16 декабря Кернес скончался

Теги: Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Дмитрий Гордон, Юрий Луценко, Михаил Добкин, Харьков, Геннадий Кернес, Александр Ярославский, Оранжевая революция, Евгений Кушнарев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале G
Елена КРАВЧЕНКО
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО? G
Алеся БАЦМАН
  "Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?" Главное из интервью Зеленского проекту Axios
  "Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?" Главное из интервью Зеленского проекту Axios
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS