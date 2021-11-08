Очереди в крематорий, проигранная битва с антивакцинаторами, Зеленский – все, поход в президенты. Интервью Гордона с Комаровским. Трансляция

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Во время интервью Комаровский говорил о ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2, о вакцинации, о том, почему украинские власти проиграли битву с антивакцинаторами и какова реальная смертность от коронавируса в Украине, о президентстве Владимира Зеленского и о том, почему у него не получилось, а также о том, ведет ли он переговоры с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым о создании новой партии и планирует ли баллотироваться в президенты.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.