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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Очереди в крематорий, проигранная битва с антивакцинаторами, Зеленский – все, поход в президенты. Интервью Гордона с Комаровским. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с украинским врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским.

Во время интервью Комаровский говорил о ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2, о вакцинации, о том, почему украинские власти проиграли битву с антивакцинаторами и какова реальная смертность от коронавируса в Украине, о президентстве Владимира Зеленского и о том, почему у него не получилось, а также о том, ведет ли он переговоры с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым о создании новой партии и планирует ли баллотироваться в президенты. 

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ. 

Теги: Дмитрий Гордон, вакцинация, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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