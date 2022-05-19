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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Отравление "Новичком", говно нации, Путин, снос памятников Пушкину, пивной путч. Интервью Гордона с Дмитрием Быковым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским писателем и поэтом Дмитрием Быковым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Быков говорил о войне России против Украины, о том, верил ли, что РФ нападет на Украину, сколько еще осталось путинском режиму, почему считает Украину самой интересной страной Европы и "лидером славянства", о "тяжелейшем похмелье", которое обязательно в России наступит, о сносе памятников русским поэтам в Украине, в частности, Александру Пушкину, о своем отравлении ядом группы "Новичок" и о том, когда думает возвращаться в Россию из США.  

"Самое страшное, что огромная часть народа [в России] инертна, безразлична. Она не воюет в Украине, она смотрит телевизор и не верит ему, а как бы говорит: "Ишь какое фрик-шоу". Разумеется, сдвинуть с места эту инерцию [президенту РФ Владимиру] Путину, как не ужасно, удалось. Действительно, если раньше политикой интересовалось от силы 510%, сегодня, допустим, 20%. Сегодня озлобилась и озверела значительная часть населения. Она стала гораздо хуже", – сказал поэт. 

Быков родился в 1967 году в Москве. Стихи начал писать в шесть лет. Учился на факультете журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1987–1989 годах служил в армии.

С 1980-х печатается в СМИ. Как журналист и критик сотрудничал с "Собеседником", "Огоньком", "Столицей", "Новой газетой", Story и другими изданиями. Кроме того, он был ведущим на радиостанциях "Юность", "Коммерсантъ FM", "Сити FM", "Эхо Москвы", участвовал в телепроектах на телеканалах "Дождь", "Ностальгия", ТВЦ и на "Пятом канале".

Совместно с актером Михаилом Ефремовым Быков издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов "Гражданин поэт" и "Господин хороший".

Преподавал литературу в московских школах.

Быков с 1991 года является членом Союза писателей России. Он выпустил десятки книг (романов, повестей, стихов, пьес, биографий и сказок). Лауреат многих литературных премий.

Критикует нынешнее руководство России, был членом координационного совета оппозиции. Сейчас живет в США, преподает в Корнельском университете. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Дмитрий Быков, российская агрессия, война России против Украины, Александр Пушкин
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