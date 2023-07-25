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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Парализованный Путин, Пригожину отрезали палец, вторжение в Польшу, Поворознюк в петле. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" был стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон обсуждали:

  • новую атаку дронов на Москву;
  • реакцию президента страны-агрессора России Владимира Путина на организованный вагнеровцами мятеж;
  • подозрение в госизмене, объявленное бывшему народному депутату Евгению Мураеву;
  • информацию о возможном отдыхе народного депутата Украины от "Слуги народа" Юрия Аристова на Мальдивах; 
  • вероятность вторжения вагнеровцев в Польшу;
  • новое интервью российского правозащитника, основателя организации Gulagu.net Владимира Осечкина Бацман, в котором он, в частности, рассказал, как основателю российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгению Пригожину в тюрьме отрезали фалангу пальца;
  • скандал вокруг съемок фильма о бизнесмене из села Петрово Кировоградской области Александре Поворознюке. 

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.

Теги: Дмитрий Гордон, Алеся Бацман
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