Парализованный Путин, Пригожину отрезали палец, вторжение в Польшу, Поворознюк в петле. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон обсуждали:

новую атаку дронов на Москву;

реакцию президента страны-агрессора России Владимира Путина на организованный вагнеровцами мятеж;

подозрение в госизмене, объявленное бывшему народному депутату Евгению Мураеву;

информацию о возможном отдыхе народного депутата Украины от "Слуги народа" Юрия Аристова на Мальдивах;

вероятность вторжения вагнеровцев в Польшу;

новое интервью российского правозащитника, основателя организации Gulagu.net Владимира Осечкина Бацман, в котором он, в частности, рассказал, как основателю российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгению Пригожину в тюрьме отрезали фалангу пальца;

скандал вокруг съемок фильма о бизнесмене из села Петрово Кировоградской области Александре Поворознюке.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.