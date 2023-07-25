Парализованный Путин, Пригожину отрезали палец, вторжение в Польшу, Поворознюк в петле. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

подозрение в госизмене, объявленное бывшему народному депутату Евгению Мураеву;
информацию о возможном отдыхе народного депутата Украины от "Слуги народа" Юрия Аристова на Мальдивах;
вероятность вторжения вагнеровцев в Польшу;
новое интервью российского правозащитника, основателя организации Gulagu.net Владимира Осечкина Бацман, в котором он, в частности, рассказал, как основателю российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгению Пригожину в тюрьме отрезали фалангу пальца;
скандал вокруг съемок фильма о бизнесмене из села Петрово Кировоградской области Александре Поворознюке.
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