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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Побег Путина в Латинскую Америку, взрывы в России, переворот в Германии, Лавров в туалете. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время интервью Шустер говорил о:

  • признании президента Украины Владимира Зеленского человеком года;
  • взрывах на военных аэродромах в России: "Нужно переносить войну на территорию России – россияне должны почувствовать войну на себе";
  • том, будет ли в России революция, возможна ли после этого гражданская война и почему Запад ее опасается;
  • плане побега президента РФ Владимира Путина в Латинскую Америку в случае его поражения в войне;
  • том, помог ли бизнес Германии с Россией подготовиться РФ к войне;
  • том, имеет ли Россия отношение к попытке военного госпереворота в Германии;
  • шоке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова от посещения гендерно- нейтрального туалета;
  • том, почему террористу Игорю Гиркину разрешают критиковать российскую армию;
  • обмене российского торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Гринер. 

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он эмигрировал с родителями в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", с сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина" до июля 2022 года, когда собственник канала Ринат Ахметов принял решение выйти из медиабизнеса.

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