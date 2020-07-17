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Видео: Shuster online / Yuotube

Почему в Украине растет количество "пьяных" ДТП и к чему приведет новое обострение на Донбассе? Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

17 июля на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online выйдет программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее участники обсудят, почему в Украине растет количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, что провоцирует появление уличной преступности и к каким последствиям приведет новое обострение на Донбассе. Среди гостей программы – замминистра внутренних дел Антон Геращенко, нардеп от "Голоса" Александра Устинова, экс-начальник управления уголовной разведки ГУБОП МВД Украины Валерий Кур, юрист Анна Маляр, экс-глава СБУ Игорь Смешко и другие.

 
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Теги: Валерий Кур, Украина, ДТП, Донбасс, Игорь Смешко, Антон Геращенко, трансляция, Анна Маляр, Александра Устинова, Свобода слова Савика Шустера
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