Почему в Украине растет количество "пьяных" ДТП и к чему приведет новое обострение на Донбассе? Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
17 июля на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online выйдет программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее участники обсудят, почему в Украине растет количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, что провоцирует появление уличной преступности и к каким последствиям приведет новое обострение на Донбассе. Среди гостей программы – замминистра внутренних дел Антон Геращенко, нардеп от "Голоса" Александра Устинова, экс-начальник управления уголовной разведки ГУБОП МВД Украины Валерий Кур, юрист Анна Маляр, экс-глава СБУ Игорь Смешко и другие.
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