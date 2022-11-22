Подробности катастрофы МН17, заминированные тела жертв, звонок боевикам. Интервью Бацман с Гройсманом. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главной темой интервью стало вынесение приговора по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. В то время Гройсман был председателем Верховной Рады Украины.

Во время интервью Гройсман рассказал о:

том, как узнал о катастрофе MH17 и почему не было сомнений, что в этом виновата Россия;

том, как Россия сразу же после трагедии закрыла территорию падения самолета, обстреливала ее и никого туда не пропускала;

том, как боевики не отдавали тела жертв катастрофы, а когда отдали, появилась информация, что они могут быть заминированы;

том, как чуть на попал в аварию, когда ехал в Харьков, куда отправили тела пассажиров Boeing;

том, какой самолет на самом деле хотела сбить Россия;

своем звонке боевику Андрею Пургину;

планах России начать полномасштабное вторжение в Украину еще в 2014 году.

"Наказаны должны быть все – от тех, кто отдавал приказ, до тех, кто нажимал на кнопку. Западные лидеры должны поставить [президенту России Владимиру] Путину ультиматум", – сказал во время интервью Гройсман.