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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Подробности катастрофы МН17, заминированные тела жертв, звонок боевикам. Интервью Бацман с Гройсманом. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Главной темой интервью стало вынесение приговора по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. В то время Гройсман был председателем Верховной Рады Украины.

Во время интервью Гройсман рассказал о:

  • том, как узнал о катастрофе MH17 и почему не было сомнений, что в этом виновата Россия;
  • том, как Россия сразу же после трагедии закрыла территорию падения самолета, обстреливала ее и никого туда не пропускала;
  • том, как боевики не отдавали тела жертв катастрофы, а когда отдали, появилась информация, что они могут быть заминированы;
  • том, как чуть на попал в аварию, когда ехал в Харьков, куда отправили тела пассажиров Boeing;
  • том, какой самолет на самом деле хотела сбить Россия;
  • своем звонке боевику Андрею Пургину;
  • планах России начать полномасштабное вторжение в Украину еще в 2014 году.

"Наказаны должны быть все – от тех, кто отдавал приказ, до тех, кто нажимал на кнопку. Западные лидеры должны поставить [президенту России Владимиру] Путину ультиматум", – сказал во время интервью Гройсман.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (был представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Теги: Россия, Владимир Путин, Владимир Гройсман, боевики, Андрей Пургин, Игорь Гиркин, Boeing 777, MH17, Алеся Бацман, ДНР, война России против Украины
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