Путин в Гааге, страх, боль, Шольц, брат, гордость быть украинцем. Интервью Гордона с Владимиром Кличко. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главной темой интервью стала война в Украине.

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Кличко говорил о том, как война сплотила украинцев и как она закончится, о геноциде украинского народа, который проводит президент РФ Владимир Путин, о будущем России, поддержке Украины западными партнерами и о брате.

"Германия осознала, что у нас один враг – агрессивная Россия", – сказал Кличко о своей встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Кличко родился в 1976 году в Казахстане в семье военнослужащего. В 1985 году семья вернулась в Украину.

Окончил Броварское училище олимпийского резерва и Переяслав-Хмельницкий педагогический институт (сейчас – Университет Григория Сковороды в Переяславе). В 2001 года защитил кандидатскую диссертацию в Киевском национальном университете физического воспитания и спорта, стал кандидатом наук в области физического воспитания и спорта.

Боксом начал заниматься в 13 лет. В 1996 году, в возрасте 20 лет, достиг наивысшего результата в любительской карьере – завоевывал золотую медаль летних Олимпийских игр в Атланте. После Олимпиады перешел в профессионалы и переехал в Германию, где тренировался и жил многие годы. В профессиональной карьере, которая продолжалась более 10 лет, Кличко провел 69 поединка, из которых 64 закончились его победой.

Кличко дважды становился чемпионом мира в супертяжелом весе. Он удерживает рекорд всех времен по продолжительности владения чемпионским титулом в этом весе – 4382 дня, сообщается на сайте Олимпийский игр.

С 2004-го по 2015 год Владимир и Виталий Кличко доминировали в супертяжелом весе, этот период обычно называют "эра Кличко".