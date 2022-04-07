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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин в Гааге, страх, боль, Шольц, брат, гордость быть украинцем. Интервью Гордона с Владимиром Кличко. Трансляция

 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с бывшим украинским боксером, братом мэра Киева Виталия Кличко Владимиром Кличко.

Главной темой интервью стала война в Украине. 

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Кличко говорил о том, как война сплотила украинцев и как она закончится, о геноциде украинского народа, который проводит президент РФ Владимир Путин, о будущем России, поддержке Украины западными партнерами и о брате. 

"Германия осознала, что у нас один враг – агрессивная Россия", – сказал Кличко о своей встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем

Кличко родился в 1976 году в Казахстане в семье военнослужащего. В 1985 году семья вернулась в Украину.

Окончил Броварское училище олимпийского резерва и Переяслав-Хмельницкий педагогический институт (сейчас – Университет Григория Сковороды в Переяславе). В 2001 года защитил кандидатскую диссертацию в Киевском национальном университете физического воспитания и спорта, стал кандидатом наук в области физического воспитания и спорта.

Боксом начал заниматься в 13 лет. В 1996 году, в возрасте 20 лет, достиг наивысшего результата в любительской карьере  завоевывал золотую медаль летних Олимпийских игр в Атланте. После Олимпиады перешел в профессионалы и переехал в Германию, где тренировался и жил многие годы. В профессиональной карьере, которая продолжалась более 10 лет, Кличко провел 69 поединка, из которых 64 закончились его победой. 

Кличко дважды становился чемпионом мира в супертяжелом весе. Он удерживает рекорд всех времен по продолжительности владения чемпионским титулом в этом весе – 4382 дня, сообщается на сайте Олимпийский игр. 

С 2004-го по 2015 год Владимир и Виталий Кличко доминировали в супертяжелом весе, этот период обычно называют "эра Кличко". 

Теги: Владимир Кличко, Владимир Путин, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, российская агрессия, война России против Украины, Олаф Шольц
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