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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин вымаливает переговоры, вторжение из Беларуси, Суровикин, Крым. Интервью Гордона с Фейгиным. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским юристом, блогером Марком Фейгиным.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Фейгин говорил о:

  • массированных обстрелах российскими оккупантами украинских городов и о том, может ли это повлиять на ситуацию на фронте;
  • мобилизации в России и о том, помогла ли она российской армии в Украине;
  • смене риторики российских пропагандистов, в частности, Евгения Попова;
  • возможности переговоров между Украиной и Россией;
  • страхах президента России Владимира Путина;
  • связанном с российской частной военной компанией "Вагнер" бизнесмене Евгении Пригожине;
  • командующем российской группировкой войск в Украине Сергее Суровикине;
  • военном сотрудничестве России и Ирана;
  • деоккупации украинской армией всей территории Украины. 

"Путин специально возвышает Пригожина, чтобы показать Западу: "Если не я – будет вот этот с [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым", – предположил юрист. 

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано почти 1,9 млн человек.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Рамзан Кадыров, мобилизация, российская пропаганда, Марк Фейгин, война России против Украины, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин
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