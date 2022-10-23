Фейгин: Отказ от предоставления Украине всех видов вооружений ведет к эскалации конфликта. Путин видит, что не может справиться с украинской армией, значит, нужно переходить к следующей стадии

"Они боятся собственного участия в войне. Они не хотят тратить собственный ресурс. [...] Они очень не хотят, во-первых, гибели собственных граждан. Как бы это цинично ни звучало, но это так: они не хотят, чтобы на них лежал груз участия в очередной войне, где могут погибнуть ее граждане – а и того хуже: гражданское население, которое может стать объектом ударов с использованием ядерного оружия со стороны Москвы. Они же об этом открыто говорят", – сказал блогер.

Фейгин подчеркнул, что это "не какая-то тайна, трусость".

"Они боятся тратить собственное население на это, потому что их задача – приращивать безопасность, а не уменьшать. Другое дело, что, возможно, нет понимания того, что отказ от этого вовлечения, отказ от этого активного участия, хотя бы предоставления этих видов вооружений, – он как раз таки и ведет к дальнейшей эскалации конфликта", – объяснил он.

Юрист описал, как на происходящее мог бы реагировать президент России Владимир Путин.

"Путин видит перед собой украинскую армию, с которой он не может справиться обычными, конвенциональными средствами. Ну, значит, нужно переходить к следующей стадии. Надо остановиться где-то до стадии ядерного оружия, что логично. Чтобы уже этого перехода не произошло. Он ведь необратимый. И в этой необратимости есть опасность для всех. Для Москвы – понятно, но ведь и для Запада тоже. Потому что если дойдет, если вы позволите ему дойти до применения тактического ядерного оружия в той же Украине, вы сами попадете (я имею в виду Запад) в ситуацию, когда вам надо что-то делать. И вам это мучительно сделать. Потому что как бы вот этот момент настал", – считает Фейгин.

По его словам, логично было бы в такой ситуации действовать "на опережение".

"Видимо, борются несколько линий, как я себе это понимаю из того, что мы вот видим. Одна, действительно, может быть больше расположена к радикальным шагам, которые бы решительно повлияли на ситуацию. Другая более осторожна, которая говорит: "Ну а что дальше? Он же непредсказуемый, этот товарищ [Путин]", – объяснил Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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