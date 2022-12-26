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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Пытки и издевательства в российских тюрьмах, ФСБ и криминальный мир, Пригожин. Интервью Гордона с основателем Gulagu.net Осечкиным. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским правозащитником, основателем проекта Gulagu.net Владимиром Осечкиным.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Осечкин говорил о: 

  • своем уголовном преследовании в России и пытках, которые к нему применяли;
  • утечке архива записей с пытками в российских тюрьмах;
  • изнасилованиях в российских тюрьмах;
  • ФСБ и о том, как она взяла под контроль весь криминальный мир России;
  • войне России против Украины;
  • российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине, который вербует российских заключенных на войну с Украиной;
  • российском обществе и о его ответственности за войну; 
  • покушении на себя

"На меня было покушение, я не знаю, буду ли жив через полгода", – сказал во время интервью правозащитник. 

Осечкин родился в 1981 году в Самаре. Окончил юридический факультет Самарского университета.

В начале 2000-х дважды находился под арестом. Первый раз – по делу об убийстве. Через три месяца правоохранители его отпустили, признав ошибку. Второй раз – по делу о мошенничестве в особо крупных размерах (на тот момент Осечкин занимался бизнесом, у него была сеть автосалонов). Бизнесмен был осужден на семь лет, провел в заключении четыре. Осечкин считает свое осуждение несправедливым и утверждает, что целью второго уголовного дела было изъятие его активов.

После освобождения в 2011 году Осечкин решил стать защитником прав заключенных и основал проект Gulagu.net, который рассказывает о пытках и коррупции в российской исправительной системе. 

С 2015 года Осечкин живет во Франции.

В 2021 году Gulagu.net опубликовал видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в российских тюрьмах. После этого Осечкина объявили в розыск. 

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, тюрьма, правозащитники, ФСБ, пытки, война России против Украины, Евгений Пригожин, Владимир Осечкин
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