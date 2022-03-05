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Разбомбленный Мариуполь, тысячи убитых и раненых. Интервью Гордона с мэром города Бойченко. Трансляция

 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с мэром Мариуполя Донецкой области Вадимом Бойченко.

Главной темой интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Бойченко стала ситуация в Мариуполе, который с первых дней войны атакуют российские оккупанты.

"У нас гуманитарная блокада, мы остались без тепла, воды и связи. Взять город штурмом они не смогли, но у нас тысячи раненых", – заявил Бойченко и призвал о помощи.

Бойченко родился в 1977 году в Мариуполе. В 2001 году окончил Приазовский государственный технический университет, а в 2015-м – Донецкий национальный университет, также учился во французской бизнес-школе INSEAD.

Трудовую деятельность начал на комбинате "Азовсталь" в 1995 году машинистом. На предприятии проработал до 2010 года, ушел с должности начальника отдела транспортных цехов. В 2010–2013 годах работал в ООО "Метинвест Холдинг" на разных постах, в том числе начальником управления дирекции по персоналу. В 2012–2015 годах был топ-менеджером Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (заместителем генерального директора по развитию и директором по персоналу и социальным вопросам).

В 2015 году Бойченко был избран мэром Мариуполя, а в 2020 года переизбран на второй срок.

На парламентских выборах в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционный блок" (№5 в списке), но политсила не преодолела проходной барьер.

Теги: Дмитрий Гордон, Донецкая область, Мариуполь, война России против Украины, Вадим Бойченко
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