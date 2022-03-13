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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Шизофрения Путина, русские фашисты, разрушенный Харьков, мы победим. Интервью Гордона с Комаровским. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с украинским врачом-педиатром Евгением Комаровским.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", программу записали по видеосвязи, беседа длилась более 30 минут.

Комаровский говорил о войне России против Украины, реакции Запада на агрессию, о президенте России Владимире Путине, российской пропаганде и разрушениях в Харькове, который бомбили российские военные летчики фугасными авиационными бомбами.

"Харьковчане доказали всему миру, что готовы умереть, но остаться в Украине. Харьков оказался намного более проукраинским, чем куча украиноязычных городов", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Харьков, пропаганда, Евгений Комаровский, война России против Украины, разрушения, интервью, российские военные
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