Шизофрения Путина, русские фашисты, разрушенный Харьков, мы победим. Интервью Гордона с Комаровским. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", программу записали по видеосвязи, беседа длилась более 30 минут.

Комаровский говорил о войне России против Украины, реакции Запада на агрессию, о президенте России Владимире Путине, российской пропаганде и разрушениях в Харькове, который бомбили российские военные летчики фугасными авиационными бомбами.

"Харьковчане доказали всему миру, что готовы умереть, но остаться в Украине. Харьков оказался намного более проукраинским, чем куча украиноязычных городов", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)