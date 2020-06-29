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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Тюрьма, вербовка, угрозы, обмен, Порошенко, Зеленский. Интервью Гордона с Сущенко. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с украинским журналистом, бывшим узником Кремля Романом Сущенко. Программу записали 18 июня. Во время интервью Сущенко говорил о своей военной карьере, о том, как попал в журналистику и работает ли на разведку, о задержании в Москве, условиях содержания в СИЗО и вербовке, отношениях с сокамерниками, обмене, а также о бывшем и нынешнем президентах Украины Петре Порошенко и Владимире Зеленском.

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Сущенко родился в 1969 году в Черкассах. В 1991 году окончил Киевское высшее танковое инженерное училище, а в 2004 году – Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

После окончания танкового училища служил в нескольких воинских частях в Николаеве и Киеве, в 19971998 годах участвовал в миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине. В 2001 году уволился из Вооруженных сил Украины.

С 2002 года работает в агентстве "Укринформ". В 20102016 годах был специальным корреспондентом "Укринформа" во Франции.

В сентябре 2016 года Сущенко задержали в Москве во время частной поездки. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. В Министерстве обороны Украины ответили, что Сущенко никогда не служил в разведке. Против украинца открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Журналист своей вины не признавал.

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

В сентябре 2019 года Сущенко вернулся в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами.

Теги: Дмитрий Гордон, Роман Сущенко
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