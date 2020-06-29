Тюрьма, вербовка, угрозы, обмен, Порошенко, Зеленский. Интервью Гордона с Сущенко. Трансляция

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Сущенко родился в 1969 году в Черкассах. В 1991 году окончил Киевское высшее танковое инженерное училище, а в 2004 году – Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

После окончания танкового училища служил в нескольких воинских частях в Николаеве и Киеве, в 1997–1998 годах участвовал в миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине. В 2001 году уволился из Вооруженных сил Украины.

С 2002 года работает в агентстве "Укринформ". В 2010–2016 годах был специальным корреспондентом "Укринформа" во Франции.

В сентябре 2016 года Сущенко задержали в Москве во время частной поездки. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. В Министерстве обороны Украины ответили, что Сущенко никогда не служил в разведке. Против украинца открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Журналист своей вины не признавал.

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

В сентябре 2019 года Сущенко вернулся в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами.