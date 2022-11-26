ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Убийство Лукашенко, нападение из Беларуси, блэкаут, запрет РПЦ, признание Меркель. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины 2014–2016 годов, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

  • ракетном обстреле войсками РФ объектов энергетической инфраструктуры Украины;
  • том, возможен ли полный блэкаут в Украине;
  • вероятности повторного нападении на Украину с территории Беларуси;
  • откровенном интервью экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и ее отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным;
  • инициативе запрета Русской православной церкви.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Дмитрий Гордон, Ангела Меркель, Арсений Яценюк, Украина, Беларусь, РПЦ, экономика, церковь, трансляция, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, интервью, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер" G
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы G
Алеся БАЦМАН
  Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России
  Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 