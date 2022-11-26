Убийство Лукашенко, нападение из Беларуси, блэкаут, запрет РПЦ, признание Меркель. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

ракетном обстреле войсками РФ объектов энергетической инфраструктуры Украины;

том, возможен ли полный блэкаут в Украине;

вероятности повторного нападении на Украину с территории Беларуси;

откровенном интервью экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и ее отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным;

инициативе запрета Русской православной церкви.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.