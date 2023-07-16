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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Убийство Собчак, срыв Зеленского, арест Путина, финал Пригожина, бунт генералов, Усик идет. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

  • итоги саммита НАТО в Вильнюсе и участие в нем президента Украины Владимира Зеленского; 
  • интервью главнокомандующего силами обороны Украины Валерия Залужного, в котором он пообещал освободить Крым и уничтожать врага на территории России;
  • кто хотел убить российских пропагандисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян; 
  • смогут ли недовольные генералы в РФ изменить ситуацию на фронте и повлиять на свою власть; 
  • что будут делать вагнеровцы в Беларуси и какой финал ждет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина;
  • заявление боксера Александра Усика о желании стать президентом Украины;
  • другие события недели в Украине и мире.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

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