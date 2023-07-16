Убийство Собчак, срыв Зеленского, арест Путина, финал Пригожина, бунт генералов, Усик идет. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

итоги саммита НАТО в Вильнюсе и участие в нем президента Украины Владимира Зеленского;

интервью главнокомандующего силами обороны Украины Валерия Залужного , в котором он пообещал освободить Крым и уничтожать врага на территории России;

, в котором он пообещал освободить Крым и уничтожать врага на территории России; кто хотел убить российских пропагандисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян;

смогут ли недовольные генералы в РФ изменить ситуацию на фронте и повлиять на свою власть;

что будут делать вагнеровцы в Беларуси и какой финал ждет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина;

какой финал ждет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина; заявление боксера Александра Усика о желании стать президентом Украины;

другие события недели в Украине и мире.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".