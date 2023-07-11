Гордон о кассетных боеприпасах: Пусть русские не нервничают, мы будем применять их на своей территории для очистки ее от врага – от российских солдат

"Соединенные Штаты Америки изрядно опустошили свои склады снарядов. Сейчас они решают этот вопрос. Сегодня практически нечего поставлять Украине с точки зрения снарядов, поэтому, учитывая, что на складах США есть немало кассетных боеприпасов, принято такое важнейшее решение. Это мощнейшее оружие. Потому что оно накрывает территорию размером с футбольное поле. Одна бомбочка такая разлетается на разные составляющие, скажем так, и поражение врага будет очень серьезным", – подчеркнул Гордон.
Он обратил внимание на тот факт, что ни Украина, ни США не подписывали договоры, ограничивающие использование таких видов вооружения, как кассетные боеприпасы.
"Они же там закопались в землю, но это достанет всех и каждого. Поэтому я ожидаю прорыва от этих боеприпасов. Подняли русские хай такой: это запрещено во многих странах мира, что же американцы творят! Они забывают о том, что мы не применяем и не будем применять кассетные боеприпасы на чужой территории. Пусть не нервничают", – сказал Гордон.
Журналист отметил, что если российские солдаты не хотят погибать, они должны уйти из оккупированных регионов Украины.
"Мы будем применять их на своей территории для очистки ее от врага, от русских солдат. Поэтому чем больше русских солдат погибнет от американских кассетных боеприпасов, тем быстрее наша земля будет освобождена от русского фашизма и нацизма. Вот и вся простая история. Не хотят погибать – пусть не приходят. А в чем проблема? Мы у себя дома, мы знаем, что мы делаем", – заявил Гордон.
7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).
США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.
Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает их накопление, передачу или использование, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали.
Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы только на своей территории и будет вести строгий учет использования этого типа оружия.
9 июля представители Пентагона заверили, что кассетные боеприпасы современного образца, которые получит Украина в очередном пакете помощи от США, имеют чрезвычайно низкий коэффициент неразорвавшихся снарядов.