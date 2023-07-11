Гордон о кассетных боеприпасах: Пусть русские не нервничают, мы будем применять их на своей территории для очистки ее от врага – от российских солдат

"Соединенные Штаты Америки изрядно опустошили свои склады снарядов. Сейчас они решают этот вопрос. Сегодня практически нечего поставлять Украине с точки зрения снарядов, поэтому, учитывая, что на складах США есть немало кассетных боеприпасов, принято такое важнейшее решение. Это мощнейшее оружие. Потому что оно накрывает территорию размером с футбольное поле. Одна бомбочка такая разлетается на разные составляющие, скажем так, и поражение врага будет очень серьезным", – подчеркнул Гордон.

Он обратил внимание на тот факт, что ни Украина, ни США не подписывали договоры, ограничивающие использование таких видов вооружения, как кассетные боеприпасы.

"Они же там закопались в землю, но это достанет всех и каждого. Поэтому я ожидаю прорыва от этих боеприпасов. Подняли русские хай такой: это запрещено во многих странах мира, что же американцы творят! Они забывают о том, что мы не применяем и не будем применять кассетные боеприпасы на чужой территории. Пусть не нервничают", – сказал Гордон.

Журналист отметил, что если российские солдаты не хотят погибать, они должны уйти из оккупированных регионов Украины.

"Мы будем применять их на своей территории для очистки ее от врага, от русских солдат. Поэтому чем больше русских солдат погибнет от американских кассетных боеприпасов, тем быстрее наша земля будет освобождена от русского фашизма и нацизма. Вот и вся простая история. Не хотят погибать – пусть не приходят. А в чем проблема? Мы у себя дома, мы знаем, что мы делаем", – заявил Гордон.

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