ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон – российским военнослужащим: Преступный режим Путина бросил вас в пекло отвратительной войны. Если не хотите становиться мясом, сдавайтесь в плен по программе "Хочу жить"

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Гордон: Россия все равно проиграет, это вопрос времени, потому что на стороне Украины весь цивилизованный мир
Гордон: Россия все равно проиграет, это вопрос времени, потому что на стороне Украины весь цивилизованный мир 
Фото: Gordonua.com

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон обратился к российским оккупантам, воюющим в Украине, с призывом добровольно сдаваться в плен по украинской государственной программе "Хочу жить". Видеообращение Гордона 10 июля опубликовано в Telegram-канале проекта.

"Российские солдаты и офицеры! Преступный режим [президента страны-агрессора] Владимира Путина, который наворовал десятки, сотни миллиардов долларов у своего народа, бросил вас в пекло страшной, разрушительной, несправедливой, отвратительной войны, на которой вы гибнете. В Украине существует проект, который называется "Хочу жить". Он создан специально для того, чтобы все люди, которые не хотят участвовать в этой страшной войне, не хотят становиться мясом на ней, могли обратиться и сдаться в плен", – сказал Гордон. 

Он подчеркнул, что все права военнопленных в Украине будут соблюдены. 

"В украинском плену к вам будут относиться как к людям, над вами не будут издеваться. У вас при желании будет возможность попросить убежища в Украине, и это будет рассмотрено. Вас будут кормить, вас будут содержать в нормальных, человеческих условиях", – отметил журналист. 

Он выразил уверенность, что Россия никогда не сможет одержать победу в этой войне: победит в ней Украина, которую поддерживают все цивилизованные страны. 

"У этой войны нет никаких перспектив. У России нет никакого будущего. Россия все равно проиграет, это вопрос времени, потому что на стороне Украины весь цивилизованный мир со всеми своими экономическими, военными и прочими возможностями. Сдавайтесь в плен, сохраните свою жизнь, вернитесь, если захотите, к своим семьям и начните новую жизнь", – призвал Гордон. 

В проекте  "Хочу жить" подчеркнули, что Украина дает шанс российским военнослужащим "не стать бессмысленной жертвой во имя безумных амбиций кремлевских руководителей и вернуться домой живым".

"Сдавшиеся по проекту "Хочу жить" россияне получают возможность пересидеть войну в плену, вернуться домой по обмену либо попросить убежища в Украине после окончания войны", – рассказали в проекте. 

Контекст:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о запуске проекта "Хочу жить" в сентябре 2022 года. Его курируют Министерство обороны Украины и военная разведка. Горячая линия проекта работает круглосуточно (+38044 350 89 17).

Проект подробно описывал схему, как происходит сдача в плен. Для сдачи в плен нужно подать заявку на горячую линию или в Telegram-бот. Украинская сторона проверяет заявку, а затем планирует операцию и "выводит пожелавшего выжить комбатанта через линию фронта или границу". Военнопленные остаются в Украине до окончания войны или (по их желанию) могут вернуться домой в рамках обменов пленными. 

По данным на июнь, в "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в плен обратилось более 20 тыс. россиян. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных граждан.

Власти Украины не озвучивают точное количество взятых в плен российских военных. В Минюсте сообщали, что государство тратит около 10 тыс. грн в месяц на содержание одного пленного. 

Теги: Дмитрий Гордон, плен, пленные, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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