Гордон – российским военнослужащим: Преступный режим Путина бросил вас в пекло отвратительной войны. Если не хотите становиться мясом, сдавайтесь в плен по программе "Хочу жить"

Гордон: Россия все равно проиграет, это вопрос времени, потому что на стороне Украины весь цивилизованный мир Фото: Gordonua.com

"Российские солдаты и офицеры! Преступный режим [президента страны-агрессора] Владимира Путина, который наворовал десятки, сотни миллиардов долларов у своего народа, бросил вас в пекло страшной, разрушительной, несправедливой, отвратительной войны, на которой вы гибнете. В Украине существует проект, который называется "Хочу жить". Он создан специально для того, чтобы все люди, которые не хотят участвовать в этой страшной войне, не хотят становиться мясом на ней, могли обратиться и сдаться в плен", – сказал Гордон.

Он подчеркнул, что все права военнопленных в Украине будут соблюдены.

"В украинском плену к вам будут относиться как к людям, над вами не будут издеваться. У вас при желании будет возможность попросить убежища в Украине, и это будет рассмотрено. Вас будут кормить, вас будут содержать в нормальных, человеческих условиях", – отметил журналист.

Он выразил уверенность, что Россия никогда не сможет одержать победу в этой войне: победит в ней Украина, которую поддерживают все цивилизованные страны.

"У этой войны нет никаких перспектив. У России нет никакого будущего. Россия все равно проиграет, это вопрос времени, потому что на стороне Украины весь цивилизованный мир со всеми своими экономическими, военными и прочими возможностями. Сдавайтесь в плен, сохраните свою жизнь, вернитесь, если захотите, к своим семьям и начните новую жизнь", – призвал Гордон.

В проекте "Хочу жить" подчеркнули, что Украина дает шанс российским военнослужащим "не стать бессмысленной жертвой во имя безумных амбиций кремлевских руководителей и вернуться домой живым".

"Сдавшиеся по проекту "Хочу жить" россияне получают возможность пересидеть войну в плену, вернуться домой по обмену либо попросить убежища в Украине после окончания войны", – рассказали в проекте.