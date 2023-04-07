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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне стали чаще сдаваться в плен, в марте был рекорд – проект "Хочу жить"

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Россияне стали чаще сдаваться на фоне значительных потерь в рядах оккупантов и в ожидании контрнаступления сил обороны Украины
Россияне стали чаще сдаваться на фоне значительных потерь в рядах оккупантов и в ожидании контрнаступления сил обороны Украины
Фото: Проект «Хочу жить» / Telegram (архив)

Военные РФ стали чаще сдаваться в плен, в марте государственный проект "Хочу жить", созданный для добровольной сдачи россиян, зафиксировал рекорд. Об этом представитель проекта Виталий Матвиенко сказал 6 апреля в эфире телемарафона, сообщило LIGA.net.

"Мы фиксируем всплеск заинтересованности нашим проектом. Он связан с ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины, а также с увеличением потерь на фронте российских войск и ухудшением морально-психологического состояния непосредственно в самой армии РФ", – отметил Матвиенко.

Он подчеркнул, что военные РФ сдаются в плен по всей линии фронта и эти операции проходят каждые два дня. Оккупанты сдаются как по одному, так и группами.

"Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали, по сути, рекорд – более 3000 обращений, что вдвое больше, чем [в среднем] в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400–1500 обращений ежемесячно. В январе – марте количество выросло до 2500", – сказал Матвиенко.

Он также подчеркнул, что оккупанты сдаются в плен вместе с техникой и некоторые образцы "интересной" российской тяжелой бронетехники уже работают против армии РФ на фронте.

Контекст:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 сентября 2022 года информировал о запуске проекта "Хочу жить". Горячая линия проекта работает круглосуточно. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных людей.

Власти Украины не озвучивают точное количество взятых в плен российских военных. В Минюсте сообщали, что государство тратит около 10 тыс. грн в месяц на содержание одного пленного.

В разведке Украины заявляли в конце февраля, что РФ удерживает большее количество пленных, чем Украина в плену – российских оккупантов. Глава ГУР Кирилл Буданов пояснял, что причина, в частности, в том, что Украина не берет в плен гражданских, а у РФ около 40% удерживаемых в заложниках украинцев – гражданские люди. 

С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2005 украинцев, последний на данный момент обмен состоялся 3 апреля.

Самый крупный пока что обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: военная техника, пленные, война России против Украины, российские оккупанты
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