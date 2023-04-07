Россияне стали чаще сдаваться в плен, в марте был рекорд – проект "Хочу жить"

Россияне стали чаще сдаваться на фоне значительных потерь в рядах оккупантов и в ожидании контрнаступления сил обороны Украины Фото: Проект «Хочу жить» / Telegram (архив)

"Мы фиксируем всплеск заинтересованности нашим проектом. Он связан с ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины, а также с увеличением потерь на фронте российских войск и ухудшением морально-психологического состояния непосредственно в самой армии РФ", – отметил Матвиенко.

Он подчеркнул, что военные РФ сдаются в плен по всей линии фронта и эти операции проходят каждые два дня. Оккупанты сдаются как по одному, так и группами.

"Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали, по сути, рекорд – более 3000 обращений, что вдвое больше, чем [в среднем] в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400–1500 обращений ежемесячно. В январе – марте количество выросло до 2500", – сказал Матвиенко.

Он также подчеркнул, что оккупанты сдаются в плен вместе с техникой и некоторые образцы "интересной" российской тяжелой бронетехники уже работают против армии РФ на фронте.