Гордон: Мы уже победили, но нужно оформить эту победу. Это тяжелый путь, тяжелый труд, кровь, слезы, пот

"500 дней и ночей большой войны. 500 суток. Это украденное время у каждого украинца. Но что время? Это украденные жизни у десятков тысяч украинцев. А может, и сотен тысяч, мы не знаем. Когда начиналась война, мы не могли представить, сколько это продлится. Вы знаете, конца и края пока не видно, – мы же честно с вами всегда обсуждаем", – отметил Гордон.

По его мнению, при успешном исходе мятеж главаря признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мог ускорить окончание войны.

"Конечно, все просто тупо могло закончиться две недели назад, если бы этот Пригожин дошел до Кремля, до Москвы. [Президент страны-агрессора России Владимир] Путин бы убежал куда-то, и, не сомневаюсь, все закончилось бы. Потому что военный преступник Пригожин захотел бы отмыться. И Запад, я уверен, ему все его преступления простил бы ради того, чтобы Пригожин дал команду вывести войска из Украины и закончить войну. Но не срослось, не получилось, не случилось. Значит ли это, что война может длиться долго? Нет. Значит ли это, что война может закончиться завтра? В любой день может закончиться война, в любой день", – подчеркнул Гордон.

Журналист отметил, что победа не будет легкой и быстрой, потому что украинцам нужна территория страны в полном объеме.

"Впереди еще тяжелая дорога, как мне представляется, к сожалению, связанная и с потерями, и с бессонными ночами, и с разрушенными надеждами. Понимаете, у меня нет совершенно двух мыслей даже о том, что мы победим. Мысль одна: мы, конечно, победим. Мы уже победили по большому счету. Но нужно оформить эту победу. У меня только иллюзии нет, что это может случиться вот по мановению волшебной палочки, что путь к этой победе будет коротким и веселым, связан будет с какими-то развлечениями приятными. Нет, это тяжелый путь, тяжелый труд, кровь, слезы, пот. Но мы идем по этому пути. А что нам делать? Мы отстаиваем свою землю, свою страну, свое будущее. У нас будущего без Украины нет. Это не будущее. Мы это хорошо понимаем. Нам нужна наша Украина в полном объеме, в полном составе", – сказал Гордон.

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