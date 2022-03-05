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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Умерший Путин, деморализованная Россия, россияне бегут в Грузию. Интервью Гордона с Кикабидзе. Трансляция

 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с грузинским актером, кинорежиссером, сценаристом и певцом Вахтангом Кикабидзе.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с Кикабидзе по Skype.

Главной темой интервью стало нападение России на Украину. 

Кикабидзе сказал, что, по его мнению, Украина победит в этой "мерзопакостной войне", а президент РФ погубит свою страну. 

"Украина должна победить – других вариантов нет. Такого сопротивления мир не помнит. Недавно я записывал ролик для Украины и сказал, что 100% вы выиграете, потому что Бог на вашей стороне", – сказал актер. 

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В 19591965 годах учился в Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили, в 19611963 годах  в Институте иностранных языков.

Прославился как солист грузинской эстрадной группы "Орэра", в которой выступал в 1960–1970-х годах.

В 1966 году дебютировал в кино, сыграл в фильме Николая Санишвили "Встреча в горах". Самые известные фильмы с участием актера – "Не горюй" (1968) и "Мимино" (1977).

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Грузия, Вахтанг Кикабидзе, война России против Украины
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