Умерший Путин, деморализованная Россия, россияне бегут в Грузию. Интервью Гордона с Кикабидзе. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с Кикабидзе по Skype.

Главной темой интервью стало нападение России на Украину.

Кикабидзе сказал, что, по его мнению, Украина победит в этой "мерзопакостной войне", а президент РФ погубит свою страну.

"Украина должна победить – других вариантов нет. Такого сопротивления мир не помнит. Недавно я записывал ролик для Украины и сказал, что 100% вы выиграете, потому что Бог на вашей стороне", – сказал актер.

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В 1959–1965 годах учился в Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили, в 1961–1963 годах – в Институте иностранных языков.

Прославился как солист грузинской эстрадной группы "Орэра", в которой выступал в 1960–1970-х годах.

В 1966 году дебютировал в кино, сыграл в фильме Николая Санишвили "Встреча в горах". Самые известные фильмы с участием актера – "Не горюй" (1968) и "Мимино" (1977).