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Видео: Алеся Бацман / YouTube

В лифте с Песковым, Путин, Зеленский, Гиркин. Интервью Бацман с Цимбалюком. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с украинским журналистом, специальным корреспондентом агентства УНИАН в России Романом Цимбалюком. Программу записали по Skype. Во время программы Цимбалюк говорил о коронавирусе и карантине в РФ, российском президенте Владимире Путине, падении его рейтинга и возможном преемнике, спикере Кремля Дмитрии Пескове, о войне на Донбассе, президенте Украины Владимире Зеленском, а также об интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Цимбалюк родился в 1980 году в Алматы (Казахстан), вырос в Кривом Роге Днепропетровской области. 

Живет в Москве. Женат, есть двое детей.

Теги: Алеся Бацман, Роман Цимбалюк
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