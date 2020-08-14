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Видео: Радыё Свабода / YouTube

В Минске тысячи протестующих вышли к Дому правительства. Трансляция

Несколько тысяч человек дошли до площади Независимости в Минске, где расположен Дом правительства Беларуси. В колонне протестующих – рабочие Минского транспортного завода (МТЗ) и примкнувшие к ним по ходу движения другие протестующие. Газета "Наша Ніва" со ссылкой на директора МТЗ Виталия Вовка пишет, что первая смена остановила работу после встречи рабочих с руководством предприятия. Участники акции скандируют "Разговор!", "Жыве Беларусь!", "Мы не уйдем". Трансляцию с места событий ведет "Радыё Свабода".

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