В Минске тысячи протестующих вышли к Дому правительства. Трансляция
Несколько тысяч человек дошли до площади Независимости в Минске, где расположен Дом правительства Беларуси. В колонне протестующих – рабочие Минского транспортного завода (МТЗ) и примкнувшие к ним по ходу движения другие протестующие. Газета "Наша Ніва" со ссылкой на директора МТЗ Виталия Вовка пишет, что первая смена остановила работу после встречи рабочих с руководством предприятия. Участники акции скандируют "Разговор!", "Жыве Беларусь!", "Мы не уйдем". Трансляцию с места событий ведет "Радыё Свабода".
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.