Войска США уже на границе с Украиной, конфликт Шойгу с Кадыровым и Пригожиным, Путин и попы. Интервью Бацман с Яковиной. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Яковина говорил о:

конфликте министра обороны России Сергея Шойгу с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и российским бизнесменом, основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным;

президенте РФ Владимире Путине и его зацикленности на теме попы;

важности освобождения украинской армией Херсона и том, как это повлияет на ситуацию в Кремле;

Херсона и том, как это повлияет на ситуацию в Кремле; желании Путина добиться если не мира, то перемирия на своих условиях до 15 ноября и том, что будет, если этого не произойдет;

обстрелах гражданской инфраструктуры Украины российскими оккупантами;

том, как упорство Украины спасло Тайвань;

российских пропагандистах.

"Если до 15 ноября Россия не получит желаемого перемирия, у Путина может сорвать крышу и он применит ядерное оружие", – предположил во время интервью журналист.

Яковина родился в Москве в 1979 году. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности – арабист.

В РФ работал в издании Lenta.ru.

С 2010 года живет в Украине. Сейчас работает обозревателем-международником сайта НВ, ведущим программы "Світогляд" на "Радио НВ".