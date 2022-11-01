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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Войска США уже на границе с Украиной, конфликт Шойгу с Кадыровым и Пригожиным, Путин и попы. Интервью Бацман с Яковиной. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с обозревателем сайта НВ, ведущим "Радио НВ" Иваном Яковиной.

Во время интервью Яковина говорил о:

  • конфликте министра обороны России Сергея Шойгу с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и российским бизнесменом, основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным;
  • президенте РФ Владимире Путине и его зацикленности на теме попы;
  • важности освобождения украинской армией Херсона и том, как это повлияет на ситуацию в Кремле;
  • желании Путина добиться если не мира, то перемирия на своих условиях до 15 ноября и том, что будет, если этого не произойдет;
  • обстрелах гражданской инфраструктуры Украины российскими оккупантами;
  • том, как упорство Украины спасло Тайвань;
  • российских пропагандистах.

"Если до 15 ноября Россия не получит желаемого перемирия, у Путина может сорвать крышу и он применит ядерное оружие", – предположил во время интервью журналист.

Яковина родился в Москве в 1979 году. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности – арабист.

В РФ работал в издании Lenta.ru.

С 2010 года живет в Украине. Сейчас работает обозревателем-международником сайта НВ, ведущим программы "Світогляд" на "Радио НВ".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Херсон, ядерное оружие, Рамзан Кадыров, Сергей Шойгу, российская пропаганда, Тайвань, Алеся Бацман, война России против Украины, Евгений Пригожин, Иван Яковина
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