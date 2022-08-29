Возвращение Херсона, потери Украины, Харьков, ЗАЭС, когда закончится война. Интервью Гордона со Ждановым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Жданов говорил о:

контрнаступлении украинской армии;

боях за Херсон;

западном оружии и о том, хватает ли его Украине;

количестве американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которое необходимо Украине, чтобы вести более активные боевые действия, и о том, получит ли Украина западную боевую авиацию;

HIMARS, которое необходимо Украине, чтобы вести более активные боевые действия, и о том, получит ли Украина западную боевую авиацию; Славянске Донецкой области и почему этот город очень важен для оккупантов;

угрозах со стороны оккупационных войск для Николаева и Одессы;

Запорожской АЭС и о том, почему России она нужна "целой и невредимой";

сроках окончания войны в Украине;

своих скандальных заявлениях о бывшем премьер-министре Украины Арсении Яценюке и проекте "Стена".

"Для освобождения Херсона выбран самый длинный путь. Но он самый безопасный для наших Вооруженных сил", – сказал во время интервью эксперт.

Жданов родился в 1966 году. Окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище.

Служил в Германии в составе группы советских войск, затем – в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Работал в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, преподавал в Национальном университете обороны Украины.

В звании полковника ушел в запас. После увольнения из армии выступает в СМИ как военный эксперт.