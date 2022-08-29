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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Возвращение Херсона, потери Украины, Харьков, ЗАЭС, когда закончится война. Интервью Гордона со Ждановым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Жданов говорил о:

  • контрнаступлении украинской армии;
  • боях за Херсон;
  • западном оружии и о том, хватает ли его Украине;
  • количестве американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которое необходимо Украине, чтобы вести более активные боевые действия, и о том, получит ли Украина западную боевую авиацию;
  • Славянске Донецкой области и почему этот город очень важен для оккупантов;
  • угрозах со стороны оккупационных войск для Николаева и Одессы; 
  • Запорожской АЭС и о том, почему России она нужна "целой и невредимой";
  • сроках окончания войны в Украине;
  • своих скандальных заявлениях о бывшем премьер-министре Украины Арсении Яценюке и проекте "Стена". 

"Для освобождения Херсона выбран самый длинный путь. Но он самый безопасный для наших Вооруженных сил", – сказал во время интервью эксперт. 

Жданов родился в 1966 году. Окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. 

Служил в Германии в составе группы советских войск, затем – в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Работал в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, преподавал в Национальном университете обороны Украины. 

В звании полковника ушел в запас. После увольнения из армии выступает в СМИ как военный эксперт.

Теги: Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Одесса, Херсон, оружие, Николаев, Славянск, военная помощь, проект Стена, Игорь Жданов, Запорожская АЭС, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, HIMARS
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