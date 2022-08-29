Возвращение Херсона, потери Украины, Харьков, ЗАЭС, когда закончится война. Интервью Гордона со Ждановым. Трансляция

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Жданов говорил о:
"Для освобождения Херсона выбран самый длинный путь. Но он самый безопасный для наших Вооруженных сил", – сказал во время интервью эксперт.
Жданов родился в 1966 году. Окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище.
Служил в Германии в составе группы советских войск, затем – в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.
Работал в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, преподавал в Национальном университете обороны Украины.
В звании полковника ушел в запас. После увольнения из армии выступает в СМИ как военный эксперт.