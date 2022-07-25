Возврат Херсона, арест Гордона, Путин, Эрдоган, Арестович, Шарий. Интервью Гордона с Фейгиным. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Фейгин говорил о деоккупации юга Украины, о том, почему, по его мнению, ситуация на фронте внушает оптимизм, о том, что происходит в аппарате президента РФ Владимира Путина и как глава Кремля ищет способ избежать военного поражения в Украине, о том, почему август может стать роковым месяцем для России, о цинизме президента Турции Реджепа Эрдогана, блогере Анатолии Шарие, которому в Украине сообщили о подозрении в государственной измене, об интервью с советником руководителя Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, которые постоянно попадают в топ самых просматриваемых в Украине, а также об уголовном деле и розыске Гордона в России и о том, что ждет Россию в будущем.

"В аппарате Путина коктейль из страха и неуверенности. Они не понимают, ради чего все это", – сказал во время интервью Фейгин.

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список иноагентов в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 1,6 млн человек.