Взятие Херсона, Путин и Китай, иранские дроны, Суровикин, Лукашенко с пистолетом у виска. Интервью Гордона с Геннадием Гудковым. Трансляция

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Во время интервью Гудков говорил о:

массированных обстрелах Украины российскими оккупантами;

иранских дронах-камикадзе, которые Россия применяет в Украине;

президенте РФ Владимире Путине и его моральном состоянии;

бывшей российской гимнастке Алине Кабаевой, с которой, по данными СМИ, у Путина близкие отношения;

освобождении Херсона украинской армией и том, почему это станет переломом в войне;

командующем российскими войсками в войне против Украины Сергее Суровикине;

вероятности вступления Беларуси в войну и считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко;

гражданской войне в России и ее развале;

риске применения Путиным ядерного оружия;

окончании войны.

"На месте Путина я бы предупредил Кабаеву сваливать с детьми. У Путина вообще нет выхода", – сказал во время интервью политик.

Гудков родился в 1956 году в Коломне Московской области. Окончил факультет иностранных языков Коломенского государственного педагогического института (специальность – "преподаватель английского языка"), позже – школу контрразведки и Краснознаменный имени Ю.В. Андропова институт КГБ СССР.

С 1982-го по 1993 год работал в органах госбезопасности СССР и России. В 1992 году, еще до увольнения с военной службы, основал свою охранную фирму "Оскордъ", где работали бывшие сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.

В 1997–2001 годах Гудков был членом консультативного совета при директоре ФСБ, в который входили руководители частных охранных компаний.

Гудков в 2001–2012 годах был депутатом Госдумы России (сначала от Народной партии, затем от "Справедливой России"). В 2012 году Гудкова обвинили в незаконной коммерческой деятельности и отмывании денег за рубежом и лишили депутатского мандата.

Гудков сейчас живет в Болгарии. Он критикует руководство России и участвует в оппозиционных акциях за рубежом. В 2021-м против Гудкова возбудили уголовное дело из-за найденных в его московской квартире патронов. Сам политик заявил, что это патроны от его наградного пистолета.

Сын Гудкова Дмитрий Гудков тоже занимается политикой, был депутатом Госдумы РФ.