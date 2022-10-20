ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Взятие Херсона, Путин и Китай, иранские дроны, Суровикин, Лукашенко с пистолетом у виска. Интервью Гордона с Геннадием Гудковым. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским оппозиционным политиком, полковником ФСБ России в отставке Геннадием Гудковым.

Во время интервью Гудков говорил о:

  • массированных обстрелах Украины российскими оккупантами;
  • иранских дронах-камикадзе, которые Россия применяет в Украине;
  • президенте РФ Владимире Путине и его моральном состоянии;
  • бывшей российской гимнастке Алине Кабаевой, с которой, по данными СМИ, у Путина близкие отношения;
  • освобождении Херсона украинской армией и том, почему это станет переломом в войне;
  • командующем российскими войсками в войне против Украины Сергее Суровикине;
  • вероятности вступления Беларуси в войну и считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко;
  • гражданской войне в России и ее развале;
  • риске применения Путиным ядерного оружия;
  • окончании войны.

"На месте Путина я бы предупредил Кабаеву сваливать с детьми. У Путина вообще нет выхода", – сказал во время интервью политик.

Гудков родился в 1956 году в Коломне Московской области. Окончил факультет иностранных языков Коломенского государственного педагогического института (специальность – "преподаватель английского языка"), позже – школу контрразведки и Краснознаменный имени Ю.В. Андропова институт КГБ СССР.

С 1982-го по 1993 год работал в органах госбезопасности СССР и России. В 1992 году, еще до увольнения с военной службы, основал свою охранную фирму "Оскордъ", где работали бывшие сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.

В 1997–2001 годах Гудков был членом консультативного совета при директоре ФСБ, в который входили руководители частных охранных компаний.

Гудков в 2001–2012 годах был депутатом Госдумы России (сначала от Народной партии, затем от "Справедливой России"). В 2012 году Гудкова обвинили в незаконной коммерческой деятельности и отмывании денег за рубежом и лишили депутатского мандата.

Гудков сейчас живет в Болгарии. Он критикует руководство России и участвует в оппозиционных акциях за рубежом. В 2021-м против Гудкова возбудили уголовное дело из-за найденных в его московской квартире патронов. Сам политик заявил, что это патроны от его наградного пистолета.

Сын Гудкова Дмитрий Гудков тоже занимается политикой, был депутатом Госдумы РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Иран, Херсон, Беларусь, Александр Лукашенко, ядерное оружие, Алина Кабаева, беспилотники, Геннадий Гудков, война России против Украины, Сергей Суровикин, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет G
Дмитрий ГОРДОН
  Юрий Швец: Путин это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
  Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха G
Дмитрий ГОРДОН
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 