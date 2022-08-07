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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Жизнь в России, НТВ, эмиграция в Украину, Зеленский, Ахметов, ошибка Порошенко. Интервью Гордона с телеведущим Сухановым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" в 19.00 начнется трансляция интервью с украинским телеведущим, родившимся в РФ, Алексеем Сухановым.

Во время интервью Суханов говорил о работе на телевидении, об украинском языке и о том, почему его необходимо учить, о своем выборе остаться в Украине, о гордости, которую испытывает за свой украинский паспорт, а также о неизбежной деградации России. Он убежден, что "русофобии очень мало в мире" и надо приложить как можно больше усилий, чтобы россиянам повсюду закрыли въезд: "Пусть варятся вместе со своим [президентом Владимиром] Путиным в кастрюле". 

Телеведущий рассказал, какую "грандиозную ошибку" сделал пятый президент Украины Петр Порошенко, как долго может продлиться война, почему Украина должна "закончить раз и навсегда с Россией", о переговорах с РФ и "пердуне Путине", который уже "под себя ходит".

Алексей Суха́нов родился 4 января 1974 года в российском городе Иваново. Окончил техникум по специальности "технология приготовления пищи", а некоторое время спустя – Московский государственный университет коммерции, отделение менеджмента.

Работать журналистом начал на областном радио в Иваново, затем на областном телевидении. Был корреспондентом Службы информации радиостанции "Маяк" в Москве, вел программы новостей на НТВ, телеканале "Дождь", "РЕН ТВ".

С 2012 года начал сотрудничать с телеканалом "Украина". Вел ток-шоу "Говорить Україна", кулинарную рубрику утреннего шоу "Ранок з Україною", программу "Кулинарная академия.

Суханов уехал из России в 2014 году, после того как выступил в поддержку Евромайдана. После полномасштабного вторжения РФ в Украину телеведущий вступил в территориальную оборону Киева.

Теги: Россия, НТВ, Евромайдан, Петр Порошенко, Украина, война, вторжение, трансляция, РЕН ТВ, война России против Украины, интервью, Алексей Суханов, россияне
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